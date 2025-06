Isco reconoce que pensó ''brevemente'' en la retirada y lo que le hizo remontar

SEVILLA/El mejor futbolista del Betis esta temporada está viviendo una segunda juventud en el entorno de la Selección Española. Este día 5 de junio afrontará Isco Alarcón el partido de semifinales de la Nations League ante Francia, en el que espera tener algunos minutos. Si lo consigue, habrá completado el reto de volver a jugar con España después de todo el calvario que pasó en sus últimos años en el Madrid y también en su etapa en el Sevilla. Sobre esto, y muchos temas relacionados con su momento actual ha hablado el malagueño en una entrevista con los compañeros de RTVE, donde admite incluso que hubo un momento en el que pensó en la retirada.

El entrevistador fue directo: "¿Pensaste en la retirada?": "Brevemente, luego puse el foco en que había que seguir, que era lo que me gustaba y todavía tenía fútbol dentro para dar. No podía irme así, tenía que volver, tenía muchas ganas de volver a disfrutar. Me ha tocado pasar por momentos muy bonitos, por momentos malos, como nos pasa a todos, pero, al final, volvemos a vivir cosas bonitas".

Isco, en el entrenamiento de la selección en Las Rozas. / RFEF

Mucho fútbol todavía por dar

El propio futbolista malagueño reconoce que no podía irse de esa forma, que todavía tenía mucho fútbol en sus botas y no quería "marcharse así". Viral se ha hecho ya esa anécdota que reveló el propio Isco para los medios oficiales de la Selección en la que decía que sus hijos estaban más emocionados con que su padre fuese a coincidir con Lamine Yamal que con su propia convocatoria. Al ser preguntado si iba a haber algún detalle para ellos, esto contestaba: "Todavía no, pero algo les haré llegar. A ver si me da una camiseta firmada o algo para que se lo lleve. A ver si se porta".

Tuvo también momentos para opinar sobre los parámetros del balón de oro: "los parámetros para decidirlo van cambiando en función del año. No sabemos si es por goles, títulos o por quien juega mejor. Ojalá lo gane algún español. Dembélé, que ha ganado triplete, Fabián (Ruiz) podía estar, Lamine, que ha sido de los mejores del año, Mbappé...".

El reportaje a Isco en su vuelta a la selección

Luis de la Fuente y lo que debe hacer con España

"Hay momentos de dudas, claro, pero siempre he tenido la ilusión de volver. Nunca bajé los brazos, no perdí la esperanza y aquí estoy. Estoy muy contento, quiere decir que (Luis de la Fuente) ha visto algo que le ha convencido y es un orgullo estar aquí", sentenciaba sobre su convocatoria con el combinado nacional.

¿Qué le pide Luis de la Fuente? Lo normal, a Isco tampoco hay que pedirle demasiado nuevo sabiendo la calidad que tiene y el tipo de jugador que es: "Que sea yo, que haga lo que hago en mi club, con algunos matices, pero nada nuevo".