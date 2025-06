La anécdota de Isco en su vuelta con España: "Mis hijos están más emocionados con que voy a ver a Lamine Yamal"

SEVILLA/Este domingo ha sido el día en el que Isco Alarcón ha vuelto con la Selección Española y se ha concentrado en Las Rozas después de algunos días de descanso tras la derrota en la final de la UEFA Conference League con el Betis. De hecho, las redes sociales del combinado nacional nos han regalado un momento simpático entre el malagueño y Cucurella, quien le derrotó en dicho partido en Breslavia, con un reencuentro con algo de picaresca y muy buen rollo.

Al margen de ello, la estrella del Betis ha concecido una pequeña entrevista a los medios oficiales de la selección en la que ha repasado cómo ha sido todo ese proceso que ha ido viviendo desde su última llamada con España hasta que nuevamente ha enfilado de nuevo la carretera de la 'ciudad del fútbol'. "No ha llovido nada desde entonces. Contento de volver después de mucho tiempo. La ilusión de jugar con tu selección nunca se pierde. Y nada, ahora disfrutar del momento y ojalá ganar", comenzaba el malagueño.

Una lesión que lo dejó sin Eurocopa

"Hay momentos de dudas sobre todo cuando no te salen las cosas, pero ahí está la importancia de seguir, de insistir, de no rendirte… La pasión es lo que me ha traído aquí otra vez. Las cosas de la vida, puede golpearte cuando menos te lo espera. Pasé por el proceso de la lesión, me tuve que operar dos veces porque en la primera la placa no agarró bien. Otro bache que hay que superar. También es verdad que me pilla con una madurez que me ayudó mucho", valoraba el de Arroyo de la Miel esa lesión y cómo superó un obstáculo que lo dejó sin convertirse en campeón de Europa.

Además, dejó claro que el hecho de no rendirse nunca es la mayor de las claves para este tipo de piedras en el camino: "Soy un Isco más maduro. En líneas generales, intento seguir siendo el mismo jugador, de seguir disfrutando, de sacar lo que llevo dentro, de tratar de emocionar a la gente con mi fútbol. Estoy muy contento de seguir haciendo lo que me gusta y de volver a la selección. Ojalá no se quede en una convocatoria solo".

Cucurella e Isco se saludan a la llegada a Las Rozas. / RFEF

El amor por su familia y una anécdota con Lamine Yamal

"La familia siempre está, es la que te dice las verdades cuando te lo tiene que decir. Aprovecho para agradecerle todo, el no haberme dejado caer y sin ellos, suena utópico, pero no hubiese podido recuperar el buen nivel", comentaba el '22' sobre su familia a la vez que revelaba una graciosa anécdota relacionada con sus hijos y Lamine Yamal.

"Mis hijos pequeños no me han visto nunca con la Selección. El mayor, sí, pero están más emocionados con que voy a ver a Lamine que verme a mí con La Roja", establecía entre risas.