Isco, redención con la 'Roja' seis años después

El 10 de junio de 2019 Isco se enfundó por última vez la camiseta de la selección española. Con Robert Moreno en el banquillo fue titular –disputó el encuentro completo– en el triunfo en el Santiago Bernabéu contra Suecia, partido clasificatoria para el Europeo de 2020, disputada un año después por la pandemia del Covid-19, que se perdió al no entrar en los planes de Luis Enrique.

Casi seis años después, este jueves 5 de junio de 2025, afrontará su redención con la Roja tras ser citado de nuevo por Luis de la Fuente tras dos temporadas haciendo méritos de verdiblanco para que el seleccionador le diera una nueva oportunidad. Y es que el malagueño siempre mostró su deseo de volver a una lista del combinado nacional. Incluso el año pasado atrasó su boda porque su nombre estaba en las quinielas para jugar la Eurocopa, pero la oportunidad no le llegó.

“Estoy contento de volver después de mucho tiempo. La ilusión de jugar con tu selección nunca se pierde. Vengo a disfrutar del momento y ojalá ganar”, dijo en declaraciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que publicó un emotivo vídeo en el que el malagueño repasó su trayectoria viendo imágenes de sus inicios: “Madre mía, no ha llovido nada desde entonces”, bromeó al ver aquel último encuentro con España.

A sus 33 años, para Isco es una nueva redención tras la vivida con el Betis: “Pasé por el proceso de la lesión, me tuve que operar dos veces… otro bache que superé. Me pilló con una edad y una madurez que me ayudó”, indicó el costasoleño, que quiere quitarse esa “espinita clavada” de no haber logrado ningún título con la selección absoluta. “Ojalá podamos ganar esta Nations League. Y ojalá no se quede en una convocatoria sólo”.