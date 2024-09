Jesús Rodríguez: “Mi sueño es debutar en el Villamarín”

SEVILLA/El Real Betis Balompié tiene en Jesús Rodríguez uno de los principales baluartes de la cantera verdiblanca y está llamado a ser un peso pesado dentro del vestuario en los próximos años si sigue con la extraordinaria progresión que está teniendo desde el inicio de la pasada campaña. Este verano, sin ir más lejos, se convirtió junto a su compañero y amigo Assane Diao en campeón del Europeo sub-19 con la Selección Española escribiendo una página más en la amplia libreta de jugadores internacionales en las categorías inferiores del equipo de La Palmera. Esto, por otro lado, le ha impedido en gran parte participar en la pretemporada con Manuel Pellegrini (para la que estaba bien considerado), aunque también ha tenido mucho que ver que su renovación en ese momento no estuviese tan cerca.

Eso sí, con cambio de agencia de por medio, en las próximas horas debe hacerse oficial el acuerdo que atará al futbolista al conjunto verdiblanco durante varios años más (presumiblemente hasta 2029), aumentando de forma considerable su cláusula de rescisión y tomando dinámica de primer equipo, aunque seguirá teniendo participación principal con los de Arzu.

Jesús Rodríguez, con el 17, es felicitado por sus compañeros, tras marcarle al Reacreativo de Huelva, mientras es fotografiado y grabado por medios gráficos de prensa. / Josué Correa

Fútbol de barrio, viejo amigo

En los perfiles oficiales del Real Betis se ha publicado un pequeño reportaje de enorme calidad repasando la historia de Jesús Rodríguez, un chico eléctrico, rápido, regateador, que como el mismo advierte en el mismo, "no tiene miedo a encarar al rival aunque no se vaya siempre o se la quiten". Unas características que cada vez aparecen menos en el mundo del fútbol, donde la táctica y el físico tienen cada vez más peso. En el propio reportaje se habla desde sus inicios en el equipo de su barrio hasta su llegada al club bético, pasando por un Sevilla FC en el que no confiaron en él y un Nervión que le permitió dar el salto. Pero aunque ahora mismo sea el buque insignia del Betis Deportivo, su primer año en Heliópolis no fue sencillo, arrastrando muchas lesiones y siendo bastante irregular, como él mismo reconoció.

Jesús Rodríguez en el entrenamiento de este martes con el primer equipo / Manu Colchón

Su abuelo, el principal protagonista de su sueño

Uno de los momentos más emotivos es en el que repasa la figura de su abuelo y el peso que tiene para él. Su fallecimiento fue muy duro, ya que era un chico que estaba muy unido a esta figura familiar, que además siempre lo veía en todos los partidos. De ahí su especial celebración, santiguándose y señalando al cielo en todos sus goles. "El fallecimiento de mi abuelo fue un momento muy difícil para mí, desde que falleció todos los goles van para él, porque yo sé que desde ahí arriba él me está ayudando a conseguir mi sueño", destacaba.

Y es que ese sueño no es otro que el de debutar y anotar en el Benito Villamarín. Realmente ya lo ha hecho con el Betis Deportivo en el play-off de ascenso a Primera RFEF, pero la principal idea es hacerlo en un futuro con el primer equipo: "Mi abuelo era muy bético y no pudo verme en la cantera del Betis. Él me va a ayudar a cumplir mi sueño de debutar en el Benito Villamarín".