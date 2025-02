Jorge Molina, encandilado con Jesús Rodríguez y Ángel Ortiz

SEVILLA/Cuando se centra la mente en encontrar futbolistas que hayan pasado por las filas del Real Betis Balompié y el Getafe CF, el primer nombre que se le viene a todo el mundo a día de hoy es el de Jorge Molina. El delantero de Alcoy tuvo la ya más que conocida etapa en Sevilla donde se instauró como uno de los mejores goleadores del siglo en el club de La Palmera y luego, en su marcha a tierras madrileñas, también dejó huella en un club azulón que no hubiese sido lo mismo sin Bordalás en su historia y quién sabe dónde estaría a día de hoy. En la previa del enfrentamiento entre ambos equipos en esta jornada 25 de LaLiga, el delantero ha tenido a bien atender a los compañeros de El Correo de Andalucía en una entrevista en la que repasa los aspectos más relevantes del Betis actual, su cantera y su paso por ambos equipos.

Desde luego, la experiencia de Molina en el Betis no se entendería sin la llegada de Pepe Mel tras la marcha de Lopera y Víctor Fernández: “Evidentemente, con Pepe Mel crecí mucho como jugador. Al final fue una figura muy importante para mí porque venía de ser un 9 más de referencia y con Pepe aprendía esa otra faceta, que era jugar con Rubén. Hicimos lo contrario a lo normal, yo bajaba a recibir entre líneas y él se quedaba arriba. Pepe me hizo ver esa forma de jugar y trabajar, me hizo mejor futbolista. Crear esa sociedad con Rubén fue gracias a él”.

Jorge Molina y Rubén Castro celebran uno de los goles al Alcorcón para subir a Primera el curso 2014-15. / Antonio Pizarro

La cantera, siempre clave en el Betis

Da igual la etapa, tanto en la del delantero de Alcoy como en esta misma, la cantera siempre ha sido, es y será fundamental en un equipo como el Betis. En estos momentos hay dos jugadores por encima de todos que ilusionan al beticismo por su rendimiento inmediato: Jesús Rodríguez y Ángel Ortiz. A ellos dos se refería el propio Molina: "Jesús Rodríguez es brutal, tiene un nivel muy alto de confianza y mucha personalidad para encarar y disparar".

"La cantera siempre creo que se está trabajando muy bien, están saliendo jugadores, es una cantera que siempre han salido y hay que aprovechar la irrupción de Jesús. Sabemos que es muy largo y ocurren muchas cosas pero es brutal, tiene un nivel muy alto de confianza, mucha personalidad para encarar y disparar. Es un jugador que me gusta mucho como Ángel, que le ha venido muy bien al Betis con las lesiones. A la cantera siempre se recurre a falta de efectivos. Cada vez que se incorpora al ataque hace que Antony rinda mejor, tiene al rival pendiente de él y le da libertad a Antony. Jesús y Ángel son dos que le están dando mucho al Betis y le darán más", sentenciaba.

Jorge Molina, Rubén Castro y Dani Ceballos celebran un gol con el Betis / Real Betis

El Getafe de Bordalás y el sueño de ser entrenador

El Betis se la juega en el Coliseum, un campo dificilísimo en el que no ha sacado buenos resultados en las últimas temporadas. Jorge Molina tiene claro cuál es el punto fuerte del Getafe en casa, y no es el estadio: “Los partidos en el Coliseum no cuestan por el campo, sino por las características de Bordalás en sus equipos, que son muy exigentes, de mucho trabajo físico y mucha intensidad, muy presionantes. Y eso hace que los que van allí no lo tengan fácil porque no les deja jugar a su fútbol”.

¿Cómo le surgió al delantero el interés por ser entrenador?: "Ha sido poco a poco durante mi carrera, no quería al principio, es muy difícil gestionar un vestuario y con el paso de los años al alargar mi carrera, físicamente no estaba igual con 38 que con 25 y tenía que pensar más, ser más rápido pensando y siendo inteligente. Eso me hizo analizar más y mejor el fútbol y nació en mí esa vena de querer saber más sobre la forma de jugar".