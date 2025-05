Así jugaron los futbolistas del Betis: el uno a uno ante el Atlético

En un 4-1 en contra es difícil destacar a un jugador. Tampoco estuvo ninguno para un cero, pese a los errores de Adrián o Mendy, que bastante hizo con pelearse con Sorloth en un escenario como el Metropolitano. El conjunto de Manuel Pellegrini llega al tramo final del campeonato con la gasolina justa y el técnico rota lo que puede, que no es mucho, y vada vez que lo hace aunque el equipo es reconocible en su juego, normalmente, hay piezas que no tienen recambio y su ausencia se nota un mundo. Las bajas por lesión y otras causas condicionan al entrenador chileno en esta recta decisiva del curso, pero incluso así es capaz de exprimerlos al máximo y pedirles más coo se demostró con la bronca que les echó en la pausa de hidratación.

Adrián: Luces y sombras del portero en el Metropolitano. Igual te salva un mano a mano sacando la manopla ante Solorth, Griezmann o Julián Álvarez, que queda señalado con sus dudas en los balones aéreos, sus malas salidas o su falta de reacción en los tiros lejanos. Quizá es cierto que pudo hacer poco más en el gol de falta de Julián Álvarez, aunque pudo intuirlo y dar antes ese pasito que le faltó para llegar. Blandito en el cabezazo de Le Normand, se comió el gol anulado de Nahuel Molñina y salió mal ante Corre en el 4-1. No es un portero qe transmita seguridad, pero lo mismo saca una mano salvadora de la que todos los aficionados se acuerdan si le toca jugar en Breslavia. Ojalá.

Ruibal: El chico para todo no puede estar siempre a la altura. Cumplió como lateral, aunque fue protagonista en la bronca de Pellegrini. Con Antony se entiende mejor que con nadie y con él apareció mucho más arriba en el segundo tiempo. Su polivalencia es a la vez su punto fuerte y su talón de Aquiles, ya que al técnico le gusta contar con él en el banquillo para que solucione un marrón en cualquier parte del campo.

Mendy: Superado por la situación. Igual que en Florencia cumplió, esta vez demostró que ante equipos superiores y delanteros de talla no da el nivel. Tiene un problema en el centro de la defensa cara al curso que viene que Manu Fajardo le tendrá que arreglar a Pellegrini. Se fue al suelo en un par de ocasiones pugnando con los delanteros del Atlético. Demasiado blando para esta Primera División, aunque con su envergadura debería ser más contundente por arriba.

Natan: Siempre parece mejor cuando tiene a un líder de la defensa al lado, ya sea Diego Llorente o Bartra. Cuando le toca a él ese rol parece peor jugador, Pareció en la foto de un par de goles del Atlético y no es la primera vez que le pasa.

Perraud: Haber cambiado una posición con dos fichajes y no mejorar la de la pasada campaña es un lunar en la dirección deportiva. La dupla Perraud-Ricardo Rodríguez no es mejor que la que formaban Abner Vinicísus y Miranda, es probablemente más cara y han dado menos asistencias de gol e incluso marcado menos tantos. El galo se asomó en ataque alguna vez, pero le cuiesta concluir con un buen pase normalmente. Atrás, lo pasó mal.

Sergi Altimira: El cambio al descanso puede parecer un señalamiento, pero no debería ser así porque estuvo al nivel de cualquiera de sus compañeros. No excelso ni para lapidarlo. Normal.

Johnny Cardoso: No pudo controlar el centro del campo y se vio superado por el juego directo del Atlético de Madrid a los espacios a su espalda. No le vendría mal un descanso ante el Valencia para recargar pilas cara al Chelsea.

Fornals: Se ha acostumbrado tanto a jugar en la medular que apenas se vieron esas arrancadas de la temporada pasada desde la derecha hacia el centro como interior. Marcó un golazo de bandera.

Lo Celso: No termina de agarrar la camiseta en cada oportunidad que le da Pellegrini. La lesión debe estar ya más que olvidada y el ritmo no puede ser más una excusa. Ya sea por complejo de inferioridad o porque asume como presión cada vez que juega en lugar de Isco, lo cierto es que su mejor tramo de temporada fue al inicio cuando se sentía el centro de todas las miradas.

Abde: Como siempre por la banda. Lo intenta, pero no culmna nada. Necesita mejorar mucho la finalizazión, ya sea con el remate o asistiendo.

Bakambu: Si al delantero no le llegan balones, no puede hacer nada. Remató a las manos de Oblak en la única ocasión que pudo generarse al cazar un balón suelto. Bastante hizo con no lesionarse.

Antony: Le dio más dinamsmo a la banda, pero a partr del 3-1 decidió contemporizar porque sabe que significa la cita del 28 de mayo.

Isco: El Betis juega a una cosa con él en el campo y a otra cuando no está.

Cucho Hernández: Qué pena que no esté inscrito en la Conference. El colombiano es un delantero de área a la hora de rematar, pero genera mucho cuando sale de ella con asistencias o creando espacios para sus compañeros. Jugar con Isco y Antony al lado le vino mejor que a Bakambu con Abde, Lo Celso y Fornals por detrás de él, obviamente.

William Carvalho: Minutos para seguir con su particular pretemporada para ponerse a punto cara al próximo curso, ya sea de verdiblanco o en otro equipo.

Ángel Ortiz: Como el día de su debut, cumplió de forma más que aseada. Es la posición en la que más efectivos tiene pellegrini y, sin embargo, contra el Valencia habría que darle minutos pensando en temporada que viene.