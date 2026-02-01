Así jugaron los futbolistas del Betis contra el Valencia

Con bajas y con el duelo de Copa del Rey a la vuelta de la esquina, Manuel Pellegrini sorprendió con la apuesta de Ricardo Rodríguez en el lateral izquierdo y rotó dándole descanso a Fornals y la oportunidad de nuevo a un Álvaro Valles que respondió con una buena actuación. Le paró el penalto a Pepelu y paró lo que le llegó a excepción del remate de Luis Rioja en el gol del Valencia.

Álvaro Valles: Voló a su izquierda para detener el penalti de Pepelu y estuvo seguro en otro tiro de Ugrinic lejano que lo exigió. Quizás pudo hacer algo más en el gol de Luis Rioja, pero no vio salir el balón y no pudo reaccionar. Da seguridad en el juego con el pie y eso se nota en la defensa, que es capaz de jugar más adelantada a sabiendas del buen hacer de su portero para jugar fuera del área.

Ruibal: Desesperado por la falta de ayudas apenas subió porque bastante tenía con defender. En una de esas escasas subidas sufrió el pisotón que Sánchez Martínez decretó penalti. Lo bueno es que habrá cogido ritmo para el duelo del jueves contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

Marc Bartra: Dejó controlar a Lucas Beltrán en el área con demasiada facilidad en el gol de Luis Rioja. Pero también salvó una doble ocasión del propio Lucas Beltrán y Luis Rioja poniendo bien el cuerpo para despejar. Ayudó por su lado en las coberturas a Ruibal.

Diego Llorente: Abusó alguna vez de la conducción en la salida del balón complicándose más de lo debido, pero por lo general estuvo seguro en los balones aéreos y midió siempre bien cuando fue al cruce. Es importante que vaya recuperando la confianza.

Ricardo: Lento hasta el punto de que Foulquier lo pasara como un Ferrari. No está para ser el lateral izquierdo de un equipo que aspire a cosas importantes en la temporada porque cualquier otro rival aprovecha las bondades del internacional suizo.

Marc Roca: El jefe del centro del campo. Acumula minutos y aguanta hasta el final. Marca diferencias con sus desplazamientos en largo. De uno de ellos Abde tuvo una gran ocasión. En la segunda parte, sin el apoyo de Altimia y con Deossa yéndose más arriba, tuvo que abarcar más campo y se mostró seguro al corte.

Altimira: Fue el damnificado para darle entrada a Fornals tras el descanso, pero bien pudo ser cualquier otro porque ni se salió ni desentonó en el centro del campo a sabiendas de lo que ofrece: control y superioridad física. Dio un pase interior a Antony aún con 0-0 que acabó con un buen centro del brasileño que Abde desaprovechó.

Antony: Volvió a las andadas. En cuanto fue sustituido se puso hielo en la zona del pubis, pero si no está para jugar no pasa nada por descansar. Y es que apenas ayudó a Ruibal y Gayà lo aprovechó para subir continuamente creando superioridad en ataque por su banda. Es cierto que tiene tanta calidad que puede definir en cualquier momento y a ello se agarró Pellegrini para mantenerlo hasta el 2-1. Hay que seguir cuidándolo, porque con tantas ausencias el Betis no se puede permitir más lesionados.

Deossa: Mejor en la conducción que cuando debe distribuir. Sigue sin demostrar de verdiblanco esa capacidad para disparar de lejos que se le presupone, pero fue determinante en el 2-1 co nuna carrera al final, lo mejor que tiene, en la que dejó trás a un Santamaria que llevava 10 minutos en el campo.

Abde: Muy activo, aunque esta vez decidió mal. Tuvo el 1-0 en un remate a puerta vacía que no pudo dirigir, arrancó cada vez que pudo por la banda izquierda, aunque encaró menos de lo que debiera a Foulquier. Tuvo un par más de buenas llegadas, pero se equivocó en el doble quiebro, tras un magistral control, y su remate con la izquierda en la segunda parte teniendo a Antony bien situado al otro lado. Pese al desacierto, de lo mejor en el ataque, porque no para de intentarlo y la gasolina le aguanta hasta el final.

Chimy Ávila: Acertó con el penalti con un fuerte disparo centrado en el que aseguró que el tiro fuera entre los tres palos. Se movió bien buscando desmarques y peleó todo balón que le caía en as inmediaciones, jugando incluso lejos del área para buscar a los extremos. Pero salvo el gol y un centro en el área peligroso, lo cierto es que apareció poco.

Pablo García pugna con Gayà. / Antonio Pizarro

Fornals: El mejor jugador del Betis de la temporada tiene que jugar siempre. Su ausencia se nota. Su presencia en el campo, aún más. Tardó 30 segundos en poner un balón al área al inicio de la segunda parte y marcó el gol del triunfo. El pase de Deossa fue a donde estaba, pero es que antes otros dieron pases similares (Chimy Ávila, Abde o Antony) y nadie estaba donde debía. No es casualidad. Pero además del gol es que el castellonense da sentido al juego de ataque, porque ve el fútbol mejor que nadie.

Pablo García: Voluntarioso, con ganas, pero sigue sin romper. Le falta un punto para jugar en Primera. Un punto de chispa, de físico, de suerte... De lo que sea, pero sigue sin explotar ni aprovechar las oportunidades que le da el entrenador.

Ángel Ortiz: Subió mucho en el poco tiempo que jugó.

Valentín Gómez: Cumplió con la misión de trabajar en defensa.