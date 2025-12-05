Lamine, la 'prueba del algodón' de Valentín

“El algodón no engaña” era el eslogan de un anuncio de televisión de los años 90. Y este sábado el algodón del lateral izquierdo que ha encontrado Manuel Pellegrini en Valentín Gómez será Lamine Yamal en la visita del Barcelona a La Cartuja para medirse con un Betis que encadena ocho partidos sin perder en todas las competiciones.

El argentino volvió a su sitio natural frente al Torrent en el duelo copero. Ejerció de central izquierdo junto a Diego Llorente y con el encuentro encarrilado se fue al banquillo a descansar en el descanso. Será el lateral izquierdo titular de vuelta a la Liga, porque ni Ricardo Rodríguez ni Junior están al nivel esperado y ante el encuentro con el líder el técnico chileno no dudará poner a lo mejor que tiene a mano con el objetivo de recortar puntos con los de arriba y no perder más terreno con la zona Champions.

El jugador que venía para ser el cuarto central de la plantilla es ya el lateral zurdo titular. Le costó entrar en los planes de inicio y sólo las bajas de Diego Llorente y Bartra le abrieron las puertas de la titularidad. Fue de menos a más y algo parecido pasó cuando cambió de posición y ahora es una pieza importante en el engranaje verdiblanco, tanto que es el cuarto futbolista de la plantilla con más minutos disputados en la temporada. Sólo Natan (1.620 minutos), Fornals (1.356) y Cucho Hernández (1.327) han jugado más que Valentín Gómez (1.212) en lo que va de campaña.

No venían convenciendo al entrenador bético ni Ricardo Rodríguez ni Junior y el 2 de noviembre, con el partido resuelto al final del primer tiempo contra el Mallorca, el suizo sufrió un problema muscular y Pellegrini, con el internacional dominicano de baja por lesión, hizo lo más lógico: Valentín Gómez al lateral izquierdo. A veces lo mejor es no complicarse y el ex de Vélez Sarsfield ya había jugado en su país alguna vez en ese puesto. Era la solución más sensata y con el choque ante el cuadro balear decidido cumplió ante Asano, primero, y Mateo Joseph, después.

Cuatro días después jugó por primera vez titular en esa nueva demarcación. Llegaba a la capital hispalense el Olympique de Lyon y Karabec apenas lo incomodó por la banda. Repitió de inicio en Mestalla, donde el peligro del Valencia llegó por el otro lado. Frenó bien a Diego López y Luis Rioja marcó en el segundo tiempo, pero aprovechando un rechace desde la frontal en una acción a balón parado.

Contra el Girona ya estaban recuperados Ricardo Rodríguez y Junior, pero Pellegrini no sentó a Valentín Gómez. Se las vio con Tsygankov y la pasada jornada, en todo un derbi contra el Sevilla en Nervión, cumplió con nota frente a Ejuke y un Isaac Romero perdido en la banda.

Ahora el reto es mayúsculo para el futbolista argentino y tiene nombre propio: Lamine Yamal. El extremo blaugrana, aun arrastrando problemas de pubis en varios momentos del curso, acumula de momento siete goles y nueve asistencias entre la Liga y la Champions. Ha intervenido directamente en 16 tantos de su equipo y es un futbolista veloz que encara y busca continuamente al rival. En velocidad podrá competirle el argentino, que se enfrentará cara a cara a uno de los mejores regateadores del momento. El bético no arriesga atrás, sube lo justo, consciente de que el centro no es su mejor virtud (sí el remate de cabeza) y tiene físico para aguantarle a cualquiera una última carrera en el minuto 90. Pero necesitará ante Lamine Yamal la ayuda de Abde y la cobertura de Natan para superar la prueba del algodón.