El lateral izquierdo, una reválida en el Betis

Sevilla/Parecía complicado el pasado verano que haciendo dos movimientos no se mejorara el lateral zurdo, pero lo cierto es que pese al gasto realizado en dos incorporaciones ni Perraud ni Ricardo Rodríguez elevaron los rendimientos que ofrecieron un año antes Abner y Miranda, que acabó marchándose libre al Bolonia, de manera que Manu Fajardo afronta este verano una nueva reválida en una posición importante para Manuel Pellegrini, que busca siempre sorprender con las subidas por las bandas de los defensas.

El francés fue de menos a más, aunque han sido evidentes sus errores atrás saliendo, sobre todo al principio, demasiadas veces en las fotos de los goles encajados. Ha disputado 41 partidos en todo el curso, marcando dos tantos y firmando dos asistencias, números que mejoran a los del internacional suizo, que participó en 33 encuentros en todas las competiciones, alguna vez como central, dando dos pases de gol.

Que hay que fichar y mejorar ese puesto es una evidencia, pero si costó la pasada campaña armar una dupla más o menos competitiva reforzar esa posición será este verano igualmente complicado, ya que ambos tienen contrato en vigor. Perraud firmó por cinco temporadas, hasta 2029, procedente del Southampton por 3,5 millones, mientras que Ricardo Rodríguez llegó libre en agosto con una vinculación de dos años, por lo que tiene contrato en vigor una campaña más. Es cierto que a medida que su condición física fue siendo más óptima sus prestaciones, especialmente en la retaguardia, mejoraron, aunque camino ya de los 33 años tiene claro que lo primordial es no fallar atrás y por eso se prodiga menos en el ataque.

Varios nombres sonaron ya el pasado verano antes que ellos para apuntalar ese puesto, pero las opciones de Cardona o Bernat no cuajaron. Ahora, en plena época de rumores, invención en redes sociales y ofrecimientos, ya han sido vinculados al Betis Carlos Romero (cedido por el Villarreal este curso en el Espanyol), el rayista Pep Chavarría o el jugador del Barcelona Álex Valle, que ha destacado en el Como de Cesc Fábregas, que acaba de pagar seis millones por él .

No han sido los únicos y la dirección deportiva no se olvida de dos ex béticos que cuadran en esa línea de fichajes de los últimos años de jugadores que vuelven a Heliópolis tras una experiencia en el extranjero (Batra, Bellerín, Lo Celso...): Júnior Firpo, que acaba contrato con el Leeds tras lograr el ascenso, y Álex Moreno, que en principio volverá al Aston Villa tras un ejercicio marcado por las lesiones musculares en el Nottingham Forest.

Lo de Júnior Firpo, que parecía muy avanzado hace un mes, está ahora más complicado. En Inglaterra no se descarta una renovación y se habla también del interés del Olympique de Lyon y del Milan. A principios de mayo, en las celebraciones del equipo por el ascenso, el central Ethan Ampadu cogió el micrófono y desveló a gritos el posible destino del futbolista cuando abrazó a su compañero y cantó “Real Betis, Real Betis, Real Betis”. En el vídeo Júnior, visiblemente incómodo, le indica que “no tenía que haber grabado eso”. Su condición de futbolista libre le permitirá, seguro, negociar un buen contrato a sus 28 años tras haber disputado 32 partidos en la liga, marcando cuatro goles y dando 10 asistencias.

Álex Moreno es otro de los ex béticos cuyo deseo es volver en algún momento. Y su situación deportiva, y personal, parecen las ideales en estos momentos. Le queda un año más de contrato con el Aston Villa, que esta campaña lo cedió al Nottingham Forest al no contar Unai Emery con él. Empezó siendo una figura importante, siendo titular en 11 de los primeros 14 partidos de la Premier. En el resto de la liga sólo jugó cuatro encuentros lastrado por las lesiones musculares.

Casado el año pasado en la Macarena con una sevillana, su deseo es volver en algún momento. El Aston Villa pagó en enero de 2023 13,5 millones y, con contrato hasta 2026 y sin la confianza de Emery, es el momento de su club para buscarle una salida y sacar algún rédito económico o esperar a que se vaya libre dentro de un año. A punto de cumplir los 32 años, puede que el próximo sea su último gran contrato.