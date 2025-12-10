Llorente: "Estoy cada día más cerca del nivel de la temporada pasada"
El central se siente con buenas sensaciones, pone en valor el trabajo de Valentín Gómez y resalta la profesionalidad de Amrabat
Pellegrini, en la previa del Dinamo de Zagreb-Betis
Diego Llorente ha sido el futbolista del Betis que ha acompañado a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido ante el Dinamo de Zagreb, ofreciendo declaraciones bastante interesantes.
Ganar para liquidar la clasificación
"No lograr un resultado positivo no sería definitivo, pero sí más tranquilidad de cara al futuro. Tenemos una gran oportunidad que nos ha dado el gran trabajo hecho hasta ahora. Es una ocasión que tenemos y no podemos dejar escapar para los próximos partidos afrontarlos con una suma de puntos a tener en cuenta".
Mejor partido que en Genk
"Fue un partido que tuvimos nuestras oportunidades y ellos también. Después de aquel partido hicieron buenos partidos. Está claro que fuera de casa es más difícil conseguir puntos, pero tenemos que dar ese paso adelante para que el trabajo hecho en casa poder refrendarlo fuera de casa. El partido de mañana es muy importante para nosotros".
La Europa League como vía para la Champions
"No sólo hay una vía para clasificarte para puestos europeos. Este año, comparado con otros, tenemos una plantilla extensa que ha demostrado que en los últimos partidos que gente que ha jugado menos, como Altimira o Ángel Ortiz, cuando salen, han hecho un gran trabajo. Yo mismo, que estoy jugando más Europa League, cuando salgo intento dar lo mejor. Eso te lleva a afrontar competiciones con más garantías. Tenemos la vía abierta de la Liga y de la Europa League, pero bueno, estamos en diciembre y es pronto. Partido a partido. Ya veremos en marzo dónde nos coloca cada competición".
Valentín Gómez
"No me ha sorprendido. Ya en pretemporada le vi que era un chico con unas habilidades muy buenas y una actitud de escuchar consejos de sus compañeros. Creo que es un chico con mucho potencial. Es muy joven. Demuestra lo que es capaz en distintas competiciones. Tiene margen de mejora, pero la actitud de aprender cada día y aportar al equipo la tiene. Estamos muy contentos con él".
La vuelta del mejor Llorente
"Me siento cómodo con todos los compañeros. Creo que al final tenemos buena comunicación y relación y eso se ve en los resultados. A nivel personal estoy cada día más cerca de mi estado de la temporada pasada. Ha sido una lesión delicada, ir poco a poco, pequeño percance el día de la Real Sociedad. Un pasito atrás que me dio impulso para dos pasos adelante. Cada vez más cerca de mi nivel".
Amrabat
"Este tema y otros temas cualquiera puede opinar. Nosotros estamos en el día a día. Sabemos nuestro estado como jugadores. Amrabat lo ha intentado de todas formas posibles. No tenía sentido retenerlo sabiendo que no podía llegar a los próximos partidos. Probó para estar ante el Barcelona, pero milagros no existen".
También te puede interesar
Lo último