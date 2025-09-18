La lupa, en el eje de la defensa del Betis

Uno de los focos del Betis de cara al partido de mañana ante la Real Sociedad está en el centro de la defensa. Marc Bartra sufre una lumbalgia y está a la espera de ver si esas molestias remiten o le impiden llegar al compromiso frente al conjunto donostiarra, después de perderse la cita frente al Levante por otros inconvenientes físicos; Diego Llorente está recuperado de su lesión y tras otra semana de acumulación de trabajo con el grupo todo apunta a que saldrá de inicio en este próximo choque; y Natan o Valentín Gómez podrían acompañar al madrileño con una nueva oportunidad de jugar, después de la gris actuación que ambos tuvieron en Valencia.

Natan, de central diestro, no termina de sentirse cómodo y su rendimiento baja bastante cuando no está acompañado de Bartra o Diego Llorente, y Valentín Gómez está en fase de adaptación, tanto al equipo verdiblanco como a la Liga, cuyo fútbol nada tiene que ver con el de Argentina. Esto ha abierto, incluso, el debate sobre si el Betis debió fichar en verano otro central –al margen de Natan y Valentín Gómez– o invertir una mayor cantidad en uno de gran nivel que compitiera de verdad con Bartra y Llorente sin que hubiese bajón de nivel.

Bartra ya se perdió por problemas físicos el partido del pasado domingo ante el Levante

Y más, teniendo en cuenta que durante el curso pueden aparecer los problemas físicos, como es el caso ahora de Bartra, y con la incógnita presente de cómo estará a su regreso un Diego Llorente que poco a poco debe ir ganando minutos para tomar su sitio de titular, tras su excelente campaña el curso pasado con esa lesión ante el Villarreral en Heliópolis fruto en buena medida de una acumulación de minutos importante.

Bartra, en un entrenamiento de los verdiblancos. / David Arjona / Efe

En breve llega la Europa League, los partidos entre semana, que servirá de termómetro para medir la profundidad de plantilla, y más concretamente en el centro de la defensa, donde Bartra y Llorente están llamados a ser de nuevo los referentes y tanto Natan como Valentín Gómez deberían dar, en principio, un paso adelante en cuanto al rendimiento ofrecido hasta ahora, pues todavía queda mucho curso por delante.

Ni Natan ni Valentín Gómez, ambos zurdos, tuvieron su día en el Ciutat de Valencia

La duda aparece sobre si Pellegrini volverá a apostar en algún momento de la temporada por colocar a Natan y Valentín Gómez juntos, dos perfiles zurdos que no se acoplaron nada bien en el Ciutat de Valencia. Hoy, día clave para comprobar si Bartra llega a la cita ante la Real. Si no está apto, más necesario resultaría el regreso a la titularidad de Llorente. La lupa, en el eje de la zaga bética.