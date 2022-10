De la magia de Fekir a la responsabilidad de Rui Silva

Primera derrota del Betis en casa y la realidad es que el equipo de Pellegrini se hizo acreedor al empate con ese cabezazo final de Álex Moreno. Pero la pelota se estrelló en el larguero y no entró después de que la presencia de Fekir estuviera a punto de igualar ese 0-2 en el que tuvo mucho que ver la actuación negativa de Rui Silva al conceder un gol de córner directo de Griezmann.

Fekir | Veinte minutos en el campo para demostrar su magia

Con el cero a dos y a falta de 15 minutos más el añadido, Pellegrini estimó que el físico de Fekir sí podría responder a esa exigencia y lo metió en el campo junto a Joaquín. El francés tuvo 20 minutos en total, con el alargue, y fue capaz de demostrar en ese tiempo su magia. El disparo con el interior de la falta directa con tanta fuerza para que Oblak no llegara no fue lo único, también hubo una colección de pases en corto interiores y combinaciones que le hicieron mucho daño al Atlético.

William Carvalho | Le cuesta mucho más trabajo si tiene que recibir de espaldas

Pellegrini acudió a una de las dos soluciones que tenía para tratar de paliar, sin éxito previsiblemente, las ausencias de Fekir y Canales en el equipo inicial. La otra era sacar ahí a Joaquín y no tocar lo que funciona en el medio centro, pero el chileno optó por adelantar a William Carvalho, entre otras cosas porque ahí el portugués también hace mucho daño a los rivales. Pero he aquí el matiz, lo consigue llegando desde atrás, sorprendiendo, no teniendo que recibir de espaldas y darse la vuelta ante tantas piernas rivales.

Álex Moreno | El pase de Ruibal era un caramelito, pero...

El Betis buscó después de 1-2 la igualada y tuvo un rato de buen fútbol en el que fue encerrando al Atlético hasta crear algunas ocasiones de gol, pero la más clara fue una llegada de Álex Moreno por atrás de la defensa para sorprender. El centro de Aitor Ruibal era un caramelito y cabeceó con fuerza, pero se le fue al travesaño.

Rui Silva | Un córner directo siempre es su responsabilidad

No es fácil resolver una papeleta así, cuando un córner muy cerrado va bien tirado, fuerte y a la altura justa, pues nada más que lo toque un atacante es ruina. Saúl Ñíguez fue a ello con la defensa y nadie rozó la pelota. A partir de ahí sí es responsabilidad de un portero internacional, no de un aficionado, y se le coló la pelota.