Pellegrini: "El equipo que salió a no perder ganó"

Manuel Pellegrini destacó la buena actuación de su equipo, del que dijo sentirse orgulloso por dominar a un rival que se "encerró con ocho jugadores" y ante el que le faltó "creatividad" para abrir espacios.

"Hubo un equipo que salió a no perder y ganó; y otro que fue a ganar desde el principio y perdió", señaló con firmeza el técnico verdiblanco, que destacó la fortuna, mala para los locales y buena para los visitantes, en el 0-1 y lamentó el cabezazo al larguero de Álex Moreno en la recta final, un "palo que evitó lo menos que merecía el equipo, que era el empate".

El Atlético "sabe a lo que juega, hizo su fútbol y ganó". "Juega a defenderse muy bien, con cocho jugadores encerrados para cazar algún contragolpe. Pero no tuvo ni eso el rival, porque no recuerda ninguna acción de Rui Silva antes del 0-1", indicó el chileno, que añadió: "Ya con el marcador a favor el Atlético no tuvo grandes ocasiones y nosotros fuimos siempre a por el empate. Me siento orgulloso del equipo, que lo intentó hasta el final", sentenció.

¿Qué le faltó al Betis? "Nos faltó creatividad ante un conjunto encerrado. Nos faltó durante 55 minutos, hasta el 0-1, porque dominamos ante un rival que defendió muy cerca de su área con ocho futbolistas no dejó espacios. No hicieron ningún contragolpe y todo cambió a balón parado, que fue lo que decidió", afirmó Pellegrini, que insistió en sentirse "orgulloso" de un Betis que mostró "personalidad".

"Creo que no nos metimos en el partido con el gol de Fekir, sino que estuvimos siempre en el partido. Es verdad que Fekir tiene calidad y cambia cosas, pero era importante que no recayera y no arriesgar y el cuerpo médico dijo que no debía jugar más de 20 minutos más. La entrada de Fekir nos dio la creatividad que nos faltó, pero no culpo de la derrota al hecho de que nos falte un jugador u otro", indicó el preparador heliopolitano, para quien las lesiones son "consecuencia de jugar la Europa League, que tiene un desgaste". "Sabaly sufría una molestia en la planta que puede que se le haya reproducido. Lo de Luiz Felipe es algo muscular", explicó.

"Fekir debía jugar como máximo 20 minutos. Le ha venido bien y veremos cúal es la mejor forma de llevarlo para que no recaiga de nuevo", indicó Pellegrini sobre el francés, aunque cree que "antes de su entrada el Betis fue dominador ante un rival que se adelantó en un córner con mucha fortuna", repitió.

Sobre la oportunidad de nuevo que tuvo Juan Cruz y la posibilidad que se mantenga en la rutina de la primera plantilla señaló: "No es por las lesiones, sino por las características de juego, porque nos faltan futbolistas de banda que hagan uno contra uno".