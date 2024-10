Marc Bartra: "Vamos a ser optimistas... Somos el Betis y tenemos jugadores para competir"

SEVILLA/Simplemente con ver la intervención que tenía Marc Bartra en el entrenamiento de este lunes en plena charla de Manuel Pellegrini se pudo observar los galones y la importancia de la que goza dentro de una plantilla en la que tras la marcha de pesos pesados en los últimos mercados hacían falta líderes de verdad. En vísperas del encuentro entre el conjunto bético y el Osasuna de Vicente Moreno, el catalán ha atendido a los medios oficiales del club repasando la actualidad del conjunto bético y sobre todo, mandando un mensaje de optimismo de cara a lo que resta de temporada. Sobre su estado de forma actual (se presupone que debe ser titular el sábado) comentó lo siguiente: "Sí, ya llevo buenos entrenos, digamos, más de una semana recuperado, incluso antes del derbi, pero es verdad que prácticamente no dio tiempo a entrenar con el equipo para poder tener minutos, pero bueno, estaba disponible y al final contento de poder estar más cerca, aunque donde me pone más contento es estar dentro del campo".

Uno de los aspectos más interesantes que ha tocado ha sido el hecho de hacer autocrítica en el parón: "Este parón también nos diera para hacer autocrítica, para querer seguir siendo más rigurosos, más concentrados, como lo hemos hecho durante muchísimo tiempo". "Creo que también es un mensaje hacia nosotros de que aquí nadie se puede relajar, tenemos que seguir en una dinámica de compromiso, como creo que ha sido durante toda la preemporada, durante bastantes partidos, además que somos el equipo de la Liga, incluso de Europa, que más ocasiones claras tenemos, incluso en el mismo Derbi tuvimos dos o tres ocasiones que se pudieron hacer", certificaba.

Marc Bartra pide la palabra en la charla de Pellegrini / Manu Colchón

Pide optimismo de cara al futuro

Y lo primero fue hacerlo de cara al duelo ante Osasuna: "Vamos a ser optimistas sabiendo que vamos a encontrarnos con un equipo que viene ganando todos los partidos en casa, que es un equipo que cuando está en su campo ha mostrado más nivel en la liga, y va a ser un partido muy complicado, evidentemente. Pero nosotros somos el Betis y tenemos jugadores para competir, para mostrarnos en cada duelo, en cada jugada, e intentar sacar un resultado que nos favorezca".

Algo obligado cuando tienen a una afición como la del Betis apoyándoles, y eso Bartra lo sabe: "Sabemos lo agradecidos que son cuando lo das todo y eso tiene que ser nuestro primer mandamiento, ¿no? Darlo todo y luego ya se verá qué pasa.".

Marc Bartra saludando a la aficion del Betis tras concluir el derbi ante el Sevilla / Europa Press

Un líder por petición de Pellegrini

Hablando sobre lo completa que le parece la zona defensiva este año con tres buenos compañeros, ha dejado caer la importancia que siente debido al rol que le pide Pellegrini: "Creo que todo lo que podamos aportar cada uno es importantísimo, sobre todo en el aspecto interno, con lo que también me pide el míster, que tenga ese don de mando, ese liderazgo también desde atrás, que también va bien al equipo y cada uno aportamos nuestras cosas que creo que son importantes".

Una petición perfecta para un jugador con personalidad, con importancia y que ha aprendido mucho durante su período de lesión: "Para mí no fue perder un año, no fue perder 10 meses, para mí fue ganar en muchas otras cosas, ganar en valorar, ganar en ser mejor persona, mejor compañero, volver con unas ganas de cuidarme más que nunca, de estar mejor físicamente, de aportar dentro del campo, no solo el juego, sino de aportar que ahí estoy, y yo creo que haciéndolo fácil, defendiendo solo, que es lo que se me exige".