La marcha de Assane Diao se enfría y Rodri podría salir en enero

El Real Betis Balompié apenas se ha movido en el presente mercado invernal. Al menos hasta este momento. La llegada de Johnny Cardoso procedente de Internacional de Porto Alegre y la finalización del contrato de Andrés Guardado, que se ha marchado libre a Club León, son las dos únicas operaciones llevadas a cabo por la entidad verdiblanca en estos 18 días de mercado. Sin embargo, el tramo final, como es habitual, puede ser más agitado.

Aquí emerge un nombre propio: Rodri Sánchez. El mediapunta de Talayuela tiene un fuerte interés por parte de la Fiorentina, como avanzó ElDesmarque y ha podido confirmar este periódico, por lo que su salida no es descartable en ningún caso ante la situación económica del Betis. Aunque todavía no se ha producido una oferta formal, en el club bético ven con buenos ojos la marcha del canterano extremeño porque la salida de Assane Diao está paralizada en estos momentos.

El Betis, a la espera de la propuesta formal

Pese a que sonara con fuerza la intención del Brentford inglés de pagar la cláusula de rescisión de Assane -30 millones de euros-, lo cierto es que han pasado las semanas y este movimiento se ha enfriado hasta el alcanzar un punto muerto. Además, el extremo de 18 años no tiene afán por salir del Betis ni va a forzar su traspaso, lo que actualmente hace pensar que va a continuar vistiendo la elástica verdiblanca.

En una situación diferente se encuentra el propio Rodri, cuyos nuevos representantes -de la agencia Niagara Sur- son conscientes del interés de la Fiorentina, que acumula varios meses interesándose en el jugador pero aún no ha trasladado una oferta formal para el traspaso o la cesión del habilidoso mediapunta verdiblanco. El Betis aceptaría una cifra que ronde los diez millones de euros, pues se trata de un futbolista de la cantera que no supuso coste alguno, por lo que supondría, como en el caso de Assane, de una plusvalía íntegra para la entidad heliopolitana, cuya situación económica aún se encuentra en un punto delicado de cara al mercado.

El Nápoles ofertó en verano por el extremeño y ahora está interesado en Fornals

El Nápoles es otro de los clubes que ha mostrado interés en los últimos meses por hacerse con los servicios de Rodri, pero en este mercado invernal no ha contactado con sus agentes ni con el club para intentar su traspaso, una propuesta que sí realizó en verano y que el propio Betis rechazó. Es precisamente el Nápoles quien anda detrás de Pablo Fornals, quien ha sonado con fuerza para fichar por el Betis este invierno. Sin embargo, el club bético no ha contactado con el jugador en estas semanas, una llamada que sí hizo en verano, según ha podido conocer Diario de Sevilla, aunque finalmente no fructificó.