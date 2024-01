Fekir causa baja mientras Guardado se mantiene con el grupo

El Betis de Pellegrini continúa preparando el duelo liguero de este domingo ante el FC Barcelona. El conjunto verdiblanco, pese a las numerosas bajas, quiere mantener la buena versión que mostró frente al Granada para continuar en la pugna por los puestos europeos.

El cuadro bético se ha ejercitado en la mañana de este jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con hasta doce bajas, dos más que el resto de días de la semana. Guido Rodríguez, Marc Bartra, Aitor Ruibal, Ayoze, William Carvalho, Nobel Mendy y Juan Miranda están lesionados y no han podido ejercitarse a las órdenes de Pellegrini, que con total seguridad no podrá contar con ellos de cara a la visita del Barça.

Fekir no sufre problemas de relevancia

Por otro lado, Fekir se ha unido al resto de ausencias, aunque no padece ninguna lesión, según fuentes de la entidad bética, por lo que no está descartado para el enfrentamiento contra los azulgranas. En última instancia, Bravo no ha entrenado sobre el césped, lo que sí venía haciendo -en solitario- a lo largo de la semana.

El técnico chileno tampoco podrá contar con los internacionales Chadi Riad, Ez Abde y Youssouf Sabaly. Los dos primeros, los marroquíes, debutaron en la tarde del pasado miércoles en la Copa África venciendo a Tanzania (3-0), mientras Senegal, sin Sabaly, doblegó cómodamente a Gambia por el mismo resultado (3-0). Ambas selecciones lideran sus respectivos grupos y tienen muchas opciones de pasar de ronda, tal y como se pronosticaba por su evidente potencial.

Guardado continúa pese a su marcha

Otro de los nombres propios de la sesión ha sido el de Andrés Guardado. El mexicano, que ayer miércoles estuvo junto a su representante en las instalaciones del Betis, está muy cerca de marcharse a Club León y ya ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato con el club heliopolitano, según avanzó anoche El Chiringuito. No obstante, el azteca, de 37 años, continúa entrenándose con normalidad en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, aunque ésto tampoco debe suponer un punto relevante respecto a su salida, en estos momentos a expensas de la oficialidad.

De la misma forma, Héctor Bellerín, Johnny Cardoso y Sergi Altimira siguen junto a sus compañeros. Los tres jugadores estuvieron la pasada semana con molestias de diversa consideración, pero su presencia sostenida a lo largo de la semana disipa las dudas acerca de su disponibilidad para este domingo.

Los centrales Ricardo Visus y Andrés Caro, los laterales Pablo Busto y Xavi Pleguezuelo y los centrocampistas Mawuli Mensah y Ginés Sorroche han formado parte del trabajo de primer equipo y parten con probabilidades de ser convocados la próxima jornada liguera ante la cantidad de bajas.