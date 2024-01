Betis: Regeneración en la capitanía

El Betis está a un paso de ver cómo sus últimos tres capitanes abandonan el club en apenas nueve meses. El primero fue Joaquín, que confirmó su retirada del fútbol el pasado 19 de abril de 2023; luego llegó el 24 de julio, momento en el que se hizo oficial el traspaso de Sergio Canales al Monterrey; y ahora le toca el turno a Andrés Guardado, que si nada se tuerce se despedirá el próximo domingo de la parroquia bética, en el partido ante el Barcelona, para poner fin a su paso por el fútbol europeo y regresar a su país para enrolarse en las filas del Club León.

El futbolista azteca tomó el relevo del portuense en la capitanía para la presente temporada junto con Fekir, Pezzella y Guido Rodríguez, siendo el central el que más protagonismo está teniendo a la hora de ejercer y demostrar los valores y galones de capitán sobre el campo. La regularidad, como ya demostró el pasado curso, se ha mantenido en el presente, realizando partidos a un nivel alto y ayudando en la formación de jugadores como Chadi Riad.

Y ahora tendrá aún un papel mayor a la hora de ejercer la capitanía una vez se haga oficial la salida del mexicano, al que ayer alabó en una entrevista concedida a Deportes Cope Sevilla: "Andrés, para nosotros, significa un montón de cosas. Más allá de todo lo que él genera como futbolista, por todo el respeto en el fútbol que tiene, es por todo lo que él genera como persona y profesional acá dentro y fuera. Una persona como él sale y dice las cosas como son después de lo que pasó... No es fácil de contar. Andrés acá dentro es nuestro capitán. Es la alegría del vestuario. Independientemente de la situación, siempre está levantando el ánimo, tirando para adelante. Es el primero en entrenarse, en estar detrás de sus compañeros... Son un montón de cosas las que Andrés nos da. Se merecen lo mejor, él y su familia".

Metido en el análisis de lo que va de temporada, Pezzella considera que hay que esperar al final del curso para hacer un balance, pese a los fiascos en la Europa League y la Copa, pues entiende que el Betis tiene todavía metas por delante: "Al fin y al cabo, el balance de las temporadas se hace al final. Tenemos retos por delante y cambia mucho todo. Un trofeo internacional, más allá de que sea la Conference y quizás se le reste importancia, pero es un torneo. Tanto yo como cualquiera de dentro lo que queremos es competir. Da igual el torneo o la instancia, uno quiere competir hasta el final. En Liga la posición es expectante. Estamos séptimos a un punto del sexto y con una vuelta por delante. Por ello, el balance mejor al final de temporada".

Y es que la ambición en el ex jugador de River Plate es máxima de cara a lo que queda de campaña: "El jugador que no piensa en ganar un titulo no sé qué hace jugando al fútbol. Para un futbolista, el ganar un título es lo más lindo. Aquí dentro, habiendo conseguido un título hace tan poco, tenemos esa sensación. Cuando uno la conoce, lo quiere más seguido y eso te genera más hambre, te da más estímulo. La competencia que sea, la Copa, Europa League, Conference... Hasta un torneo de verano hay que querer ganarlo. No existe para mí otra manera de pensar. No hay punto medio. Como yo veo el fútbol uno va a por todo independientemente de las circunstancias y del rival de turno. Los trofeos son lo más lindo y la alegría más grande de esta profesión".

Una mentalidad positiva y de liderazgo de Pezzella en un Betis que está a punto de perder a un tercer futbolista de peso en el vestuario, pero con el de Bahía Blanca demostrando capacidad suficiente para tomar el relevo.