Los futbolistas del Betis festejan al final el triunfo con sus aficionados.
Los futbolistas del Betis festejan al final el triunfo con sus aficionados. / Enric Fontcuberta | Efe

Las mejores fotos del Espanyol-Betis

Pau López brinda la victoria al Betis en Cornellà (1-2)

Redacción Deportes

Cornellá-El Prat, 05 de octubre 2025 - 21:02

El Betis consiguió tres puntos de gran valor en su visita al Espanyol al imponerse por 1-2 gracias, entre otras cosas, a un penalti detenido por Pau López a Puado en el último minuto del encuentro. Los locales se habían adelantado pronto a través de Pol Lozano (15'), pero los goles de Cucho Hernández (54') y Abde (63') sirvieron para la remontada verdiblanca.

