Las mejores fotos del Espanyol-Betis

El Betis consiguió tres puntos de gran valor en su visita al Espanyol al imponerse por 1-2 gracias, entre otras cosas, a un penalti detenido por Pau López a Puado en el último minuto del encuentro. Los locales se habían adelantado pronto a través de Pol Lozano (15'), pero los goles de Cucho Hernández (54') y Abde (63') sirvieron para la remontada verdiblanca.
1/187Las mejores fotos del Espanyol-Betis/Enric Fontcuberta | Efe
