Míchel: "Espero al mejor Betis de la temporada"

Sevilla/El entrenador del Girona, Míchel, ha asegurado este domingo que está "convencido" de que el equipo puede llegar a los 42 o 44 puntos que necesita para conseguir la permanencia, a pesar de su pésima dinámica de juego y de resultados.

El conjunto catalán ha enlazado nueve jornadas sin ganar y es el segundo peor equipo de la segunda vuelta, pero el preparador madrileño ha afirmado que el Girona será capaz de superar una situación "difícil".

En este sentido, ha admitido que los jugadores están preparado a nivel mental para afrontar este reto porque ya llevan tiempo "con problemas de resultados".

Míchel también ha insistido en que la salvación no pasa por los resultados de los otros rivales, sino por lo que haga el Girona. "Lo que hagan los otros equipos me preocupa poco. Me preocupa mi equipo y nuestra manera de hacer las cosas y la afición debe pensar lo mismo: en nosotros, en luchar y sufrir todos juntos", ha añadido a las puertas de la visita del Betis.

También ha dicho que espera "el mejor Betis de la temporada" y que el equipo debe afrontar el partido de este sábado en Montilivi con "valentía, ilusión, motivación y fuerza" y con "energía positiva en todo momento", sin fijarse en el resultado "pase lo que pase".

"Salir de esta situación con un golpe de suerte es imposible. Hay que jugar bien, luchar y hacer que el Betis esté muy incómodo en el campo", ha añadido Míchel.

El entrenador madrileño ha destacado que está "tranquilo" porque el equipo trabaja muy bien en los entrenamientos y ha pedido el apoyo de la afición.