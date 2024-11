Mladá Boleslav - Betis: ¿Lección aprendida?

Sevilla/Vuelve la Conference League a escena para el Betis con el recuerdo aún presente del importantísimo triunfo in extremis ante el Celje en un flojísimo partido de los verdiblancos, tanto que incluso fueron despedidos por su afición con una importante bronca.

Tras la derrota (1-0) en Varsovia ante el Legia y el empate (1-1) en Heliópolis ante el Copenhague, la parroquia bética esperaba una mejor imagen de los suyos en la cita ante los eslovenos, después de la cual, y pese a ganar, emergió un debate en verdiblanco sobre si al equipo de Manuel Pellegrini le interesa, o no, este torneo europeo. Pero ayer fue el chileno el que en rueda de prensa se encargó de disipar cualquier duda: "Si la gente piensa que a nosotros la Conference no nos interesa está equivocada". Mensaje muy claro del Ingeniero que debe empezar a ser refrendado en el terreno de juego, comenzando por la cita de esta noche ante el Mladá Boleslav en la República Checa.

Los verdiblancos deben evitar cualquier exceso de confianza pese a medirse a un rival que no pasa por un buen momento

En la tierra de Bilek, Kukleta, Grusmann y Jarabinsky, tres futbolistas y un entrenador que defendieron al club en la década de los 90, el Betis busca tres puntos con los que dar un paso adelante de cara a seguir teniendo opciones de acabar entre los ocho primeros (no jugaría la eliminatoria de play off) o bien, entre los 24, aunque tenga que jugar un cruce más, pues todo lo que no sea clasificarse sería un rotundo fracaso. Con esa intención va el equipo de La Palmera, en el cual Pellegrini seguirá realizando rotaciones. Así, el posible podría estar formado por Adrián en la portería con una defensa con Sabaly, Diego Llorente, Natan y Ricardo Rodríguez. Altimira es un fijo en un doble pivote donde aparece la duda de quién será su acompañante ante la baja de Johnny. Mateo tiene opciones de jugar al lado del catalán, con Ruibal o Assane por la derecha, Lo Celso y Jesús Rodríguez (Abde es baja); y arriba Bakambu. No obstante, también existen otras vías, como la de Ruibal de lateral derecho y Assane por delante o bien Lo Celso jugando en el doble pivote con Altimira y arriba el Chimy Ávila formando pareja con el congoleño o con Vitor Roque.

Lo Celso, en un momento del entrenamiento matinal de ayer en la ciudad deportiva. / Juan Carlos Muñoz

Sea como fuere, los verdiblancos deben salir intensos y enchufados, sin exceso de confianza pese a medirse a un rival que suma tres derrotas en los tres partidos de la fase de liguilla de la Conference (ocupa el trigésimo tercer lugar) y que en la Chance Liga, como se llama la liga checa, es décimo en una clasificación de 16 equipos, con 19 puntos, a 22 del líder, el Slavia de Praga. No obstante, el conjunto dirigido por el sueco Andreas Brännström tiene las ideas muy claras en cuanto a su fútbol, con un 3-4-3 ofensivo en el que predomina la posesión de la pelota y en el que destacan jugadores como Vasil Kusej, un extremo zurdo que lleva tres goles y seis asistencias en 15 encuentros ligueros.

El Betis, que decepcionó en su primera salida a Varsovia, tiene hoy una buena ocasión para eliminar aquel borrón

También resaltan el central Patrik Vydra, que viene actuando de pivote por su 1,90 de altura; el delantero Matej Pulkrab, que suele dar mucha guerra a los centrales; y los ex internacionales Marek Suchy (central) y Marek Matejovsky (medio centro), que aportan su veteranía a un Mladá Boreslav que está en la segunda participación europea de su historia y que con el respaldo del grupo Skoda Motor, fabricante de coches, quiere seguir creciendo tanto en su liga como en el Viejo Continente, donde si quiere tener aún alguna opción de quedar entre los 24 primeros debe vencer a los verdiblancos.

Aviso, por tanto, importante para un Betis que debe demostrar esta noche que va en serio en la Conference League. ¿Lección aprendida del choque ante el Celje? Que ruede el balón...