La convocatoria del Betis para el partido ante el Mlada Boleslav: vuelve Jesús Rodríguez

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la lista de convocados para el partido del Betis ante el Mlada Boleslav este jueves en la Conference League, siendo la ausencia de Abde y la vuelta de Jesús Rodríguez las principales novedades.

Abde sufre un proceso febril y se perderá esta cita europea, para la que Pellegrini ha llamado a Jesús Rodríguez, que junto al portero canterano Manu González y el lateral diestro Pabl Busto es otra novedad en una citación de 20 jugadores.

Fran Vieites e Iker Losada no están inscritos, al igual que Isco, que sigue con su proceso de recuperación; mientras que Bellerín y Fornals son bajas por lesión un partido más, y tampoco llegarán a tiempo para la cita ante la Real Sociedad, tal como ha confirmado el técnico chileno en sala de prensa: "Para este domingo no llega ninguno. Para el otro domingo veremos a ver. Veremos cómo evolucionan para la semana que viene, pero para este fin de semana no llegan".

También son bajas Marc Roca y William Carvalho en una convocatoria formada por los siguientes jugadores: Rui Silva, Diego Llorente, Bartra, Natan, Juanmi, Vitor Roque, Chimy Ávila, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián, Perraud, Altimira, Lo Celso, Sabaly, Ruibal, Jesús Rodríguez, Assane, Manu González, Pablo Busto y Mateo.