Natan: "Isco se recupera poco a poco, nos hace falta, es nuestro capitán"
El central brasileño aguarda el regreso del costasoleño: "Espero que no tarde mucho" · "Tenemos muchas bajas, pero no es excusa, mañana saldremos a ganar", dice sobre la cita ante e Feyenoord
Pellegrini, en la previa del Betis-Feyenoord
El futbolista del Betis Natan ha comparecido junto a Manuel Pellegrini en la previa del choque ante el Feyenoord, tratando diferentes cuestiones.
La temporada a nivel personal
"Estoy muy bien. Me siento bien físicamente, creo que va a ser mi mejor temporada. Lo está siendo hasta ahora. Espero jugar más partidos y consagrarme en el Betis".
Antony
"Yo creo que sólo queremos ganar partidos. Cuando las cosas que queremos no pasan podemos entrar en nervios. Pero eso se pasa, hablamos, él está tranquilo, centrado. No es una preocupación".
Estado de Isco
"Isco está recuperándose poco a poco. Es un jugador que nos hace falta, es muy importante, es el capitán. Creo que poco a poco va a volver y espero que no tarde mucho".
Ganar al Feyenoord
"Soy un jugador muy competitivo, quiero ganar siempre. Tenemos muchas bajas, pero no es una excusa. Saldremos mañana muy centrados para dar lo mejor".
Ofertas
"Dejo esa parte para mi representante. Estoy centrado en el Betis, en el partido de mañana y dejo ese tema para mi representante y la directiva del Betis".
