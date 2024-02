La necesidad económica por encima de los deseos deportivos de Pellegrini

En un equipo escaso margen para fichar Manuel Pellegrini ha sacado petróleo en su etapa en el Betis para conquistar un título y llevarlo por primera vez en su historia tres veces seguidas a Europa. El técnico chileno es un hombre de club. Años atrás era el encargado de apagar fuegos en sus comparecencias de prensa, trasladando siempre un mensaje de tranquilidad y mesurado, pero en eso ha cambiado a lo largo de este curso, en el que la plena sintonía con la cúpula parece venida a menos.

Y es que Pellegrini siempre ha hablado claro. Tiene ya una brillante carrera hecha en los banquillos y nada ya que demostrar. Por eso extraña en cierta manera que desde el club, entendiendo toda las vicisitudes económicas, de hecho él es el primero que lo reconoce, las acciones sean las opuestas a los pensamientos del técnico. Siempre ha dicho el Ingeniero que una gran venta ayuda al club y en este mercado veía con buenos ojos la posible salida de Assane cuando parecía que desde la Premier venían a por él: "Si viene una oferta muy buena, tendremos que vender", dijo sin tapujos.

Tampoco puso pegas a las marchas de Guardado y Borja Iglesias, a sabiendas de que le dijeron que antes tendría un sustituto del delantero y no ha sido así. Pero Pellegrini dijo claramente que para él "Luiz Henrique es un jugador muy importante" y dejó claro que contaba con el brasileño "más allá del mercado de invierno". Luiz Henrique ha dicho adiós al Betis por 16 millones (menos el 15% que pertenece al Fluminense) y otros cuatro millones en variables.

Ese día que se refirió al extremo brasileño fue cuestionado por si temía que pudiera pasar otra vez como en verano, cuando el club selló la venta de Luiz Felipe con el mercado cerrado para fichar. "Espero que no. Necesitamos una plantilla importante para conseguir los objetivos y por eso espero que no se produzca", dijo sobre una operación de la que en su día, antes de que se produjera, calificó como, antes de llevarse a cabo, como una "irresponsabilidad deportiva". Y se llevó a cabo por 22 millones, sin posibilidad de fichar ya.

Pero quiso apagar el fuego y hacer lo que viene haciendo en el Betis, trabajar con lo que tiene. "No hay ningún tipo de conflicto entre el club y mi persona, ninguno. Doy mi opinión deportiva, pero son ellos los que tienen que hacer un buen plantel. La venta de Luiz Felipe me parece extraordinariamente positiva en lo económico, pero eso tiene un coste deportivo", apuntó después.

Pero Pellegrini esta campaña ha lanzado un mantra cargado de razón: "Los objetivos deportivos van de la mano de la economía", llegando a decir a afirmar: "A lo mejor los objetivos que se marcan son más altos que la realidad, pero eso nos hizo rendir bien en los últimos años".

Manuel Pellegrini tiene contrato hasta 2026 tras haber renovado dos veces, pero la pasada semana al ser cuestionado por si cumpliría su contrato fue menos claro que otras veces. "Es imposible saber qué va a pasar en el futuro. No podría contestar esa pregunta. Estoy muy contento aquí y ojalá se pueda seguir avalando un proyecto que tenga la visión de poder llegar a lo más arriba posible. A lo mejor hay una parte económica que hay mejorar, pero mientras uno crea que puede ser útil y que el club pueda aspirar a algo importante, intentaremos estar aquí", dijo hace una semana. Él técnico tiene cláusulas de salida y ha sido tentado por Arabia con la negativa por respuesta, y Chile, de momento, pero el futuro no se puede adivinar. Lo mejor, en cualquier caso, es no cansarlo ni aburrirlo. De momento, con los fichajes realizados, seguro que estará contento.