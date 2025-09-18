Novedades en el servicio especial de Tussam para el partido entre Betis y Real Sociedad de este viernes en La Cartuja: estas son las nuevas paradas

Tussam reforzará sus servicios especiales al Estadio de la Cartuja de cara al partido que enfrentará al Real Betis y la Real Sociedad este viernes a las 21:00 horas. Entre las principales novedades con respecto al partido anterior, destaca el cambio de ubicación de algunas paradas de los autobuses a la salida del estadio.

Las líneas C1 y C2 saldrán desde la calle Juan Bautista Muñoz, frente al estadio, al concluir el encuentro. Por su parte, la lanzadera hacia la estación de Metro en la Avenida Blas Infante pasará a ubicarse en Camino de los Descubrimientos, frente a los Laboratorios de la Escuela de Ingeniería.

Además de reforzar el servicio en las líneas que pasan por el entorno del estadio, Tussam volverá a poner a diposición de los asistentes al partido las lanzaderas a Sevilla Este y Barqueta, además de la citada hacia Blas Infante.

Refuerzo de las líneas 2, C1 y C2

En concreto, se incorporarán 12 autobuses adicionales a los que habitualmente prestan servicio en las líneas 2 (Heliópolis–Virgen del Rocío–Polígono San Pablo–Puerta Triana), C1 (Circular Exterior) y C2 (Circular Exterior) desde las 19:00 horas, dos horas antes del inicio del partido.

El servicio se complementará este viernes con 26 autobuses, entre 8 y 10 por línea, distribuidos en tres paradas situadas en las inmediaciones del Estadio (línea 2 en Juan Bautista Muñoz-Escuela de Ingeniería, líneas C1 y C2 en Juan Bautista Muñoz, frente al estadio) a la salida del partido. Únicamente en estas paradas, el acceso de los asistentes a estas líneas será gratuito, gracias al convenio alcanzado entre Tussam y el Betis por el que el club se hace cargo de ese coste.

Lanzaderas hacia Sevilla Este, Barqueta y Blas Infante

Adicionalmente, diez autobuses operarán la lanzadera a la Avenida Blas Infante (Estación de Metro-Aparcamiento P1), con servicio desde dos horas y media antes del partido, a las 18:30 horas. Esta línea se regirá por la tarifa ordinaria y serán válidos todos los títulos de viaje. A la salida del estadio, la parada se ubicará frente a los Laboratorios de Ingeniería y realizará el recorrido de vuelta de forma gratuita, con una parada en Torre Sevilla.

Se mantienen otras lanzaderas gratuitas hacia Sevilla Este y Barqueta que solo prestarán servicio tras la finalización del partido. Las paradas se ubicarán en la Avenida Américo Vespucio, en el entorno de las Escuelas Politécnica y de Ingeniería. El autobús hacia Sevilla Este efectuará las paradas de la línea LE desde Las Góndolas hasta la Av. La Aeronáutica, únicamente como paradas de bajada.

Decae la reserva previa de aparcamiento

El Real Betis ha informado esta semana que los aparcamientos en el entorno de La Cartuja a disposición de los aficionados dejarán de requerir reserva previa a través de la web del club. A partir de este viernes, las plazas se irán ocupando a medida que los asistentes lleguen a estas bolsas de aparcamiento:

P7 Norte. Entrada y salida por la SE-20, glorieta de RTVE.

Entrada y salida por la SE-20, glorieta de RTVE. P7 Sur . Entradas y salida por Carlos III.

Entradas y salida por Carlos III. Aparcamientos de Carlos III (PB01, PB02, PB03 o PB04). Entrada y salida por Carlos III.

Asimismo, el centro comercial Torre Sevilla ha llegado a un acuerdo con el Betis por el que ofrece tres horas de aparcamiento gratuito para los asistentes que muestren su abono o entrada al partido durante el control de acceso.