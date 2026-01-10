En Oviedo, propósito de enmienda del Betis

Pasar página. Es el objetivo con el que llega el Betis a un Carlos Tartiere que no visita desde hace casi 25 años. Caer derrotado contra el Real Madrid es algo que entra en la lógica, pero a nadie le gustó la forma de hacerlo. Sin competir, sin meter miedo al rival ni hace dudar a un Santiago Bernabéu que recelaba de los suyos. Si un clavo se quita con otro clavo, una derrota en fútbol se olvida con una victoria y por eso a los de Manuel Pellegrini no les vale otra cosa que ganar al Oviedo no sólo para no perder el paso en la disputa con el Espanyol por la quinta plaza sino, sobre todo, por restituir esa porción de orgullo perdida en la capital de España la jornada anterior.

No es la visita al colista una mala oportunidad para hacerlo. Todo lo contrario. Manuel Pellegrini acabó muy insatisfecho con el resultado y la imagen del último partido y por eso hará cambios, especialmente atrás, que es donde más efectivos cuenta para mover piezas. Y es que la seguridad atrás es la clave para sacar tajada en el Principado de Asturias. El Oviedo está tocado y se hunde sin remisión. Último en la clasificación, hace más de tres meses que no gana un partido; más de cuatro que no vence en casa; encadena como local cuatro empates a cero y lleva más de 600 minutos sin celebrar un tanto ante sus aficionados (los cuatro 0-0 más dos derrotas por 0-2).

Concretamente desde el 25 de septiembre, cuando Alberto Reina adelantó a su equipo contra el Barcelona en el minuto 33. El cuadro azulgrana remontó en la segunda parte y la hinchada oviedista no ha vuelto a celebrar un gol en su estadio. Ocho dianas ha anotado en 18 encuentros y el autor de dos de ellas, Salomón Rondón, ya no está en la plantilla al finalizar su cesión. El otro con dos dianas, Fede Viñas, que anotó la semana pasada en Mendizorroza (1-1), está sancionado y es baja. Dos ausencias notables para el equipo que menos remata en Primera División.

La mala racha le costó al puesto a Luis Carrión, pero la apuesta por Guillermo Almada tampoco despega y el equipo heliopolitano debe sacar provecho de los titubeos de un proyecto que zozobra ya antes de acabar la primera vuelta. No dar concesiones en la retaguardia casi asegura el empate, pero incluso un punto sería un botín escaso, a priori, para los verdiblancos en ese propósito de enmienda para el que se ha conjurado el vestuario. Ante el cuadro carbayón debe salir a dominar; no hay que esperar el fallo, sino provocarlo. Y para ello el conjunto hispalense debe ser protagonista con el balón con ese fútbol vertical en el que las bandas lanzan los ataques desde la clarividencia de Fornals. Necesita el Betis volver a ser el Betis y no dudar, sino mandar. En ataque casi no hay opciones para cambiar, con Cucho Hernández, Antony y el castellonense. En la izquierda Riquelme surge como alternativa a Ruibal, sobre todo teniendo en cuenta que el miércoles se presenta una gran ocasión para meterse en los cuartos de final de la Copa del Rey. Sin Amrabat, con Marruecos en la Copa de África, Marc Roca es el pivote defensivo. La apuesta de Deossa no salió bien contra el Real Madrid, un duelo que quizá demandaba más contención y presencia en la medular con Sergi Altimira, todo lo contrario, seguramente, de lo que pide esta cita con el Oviedo.

En defensa los laterales tienen pinta de rotar. Bellerín y Valentín Gómez podrían regresar a la titularidad, con Ricardo Rodríguez retratado en casi todas las fotos de los goles del Real Madrid por fallos en la marca o por romper el fuera de juego, manteniéndose en el centro de la defensa Marc Bartra y Natan, ya que Diego Llorente sigue con su puesta a punto. ¿Y la portería? Pellegrini empezó apostando por Pau López, pero su lesión le abrió las puertas de la titularidad a Álvaro Valles. El de La Rinconada, sin quedar señalado, sí que pudo hacer algo más en el Santiago Bernabéu y la goleada podría ser la dispensa para darle de nuevo la oportunidad al catalán, que no juega desde el 27 de octubre.