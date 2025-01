El PAOK griego tienta a Bakambu

SEVILLA/En estos últimos días de mercado, los rumores se van a suceder y muy pocos jugadores están a salvo de las típicas últimas ofertas para salir del Betis. Uno de los nombres propios es el de Cédric Bakambu. Tal y como se ha ido informando, el delantero congoleño no cuenta con demasiada confianza de la entidad heliopolitana y llevan bastante tiempo moviéndolo en el mercado de fichajes. Dos ligas en las que tanto su agencia de representación como el propio Betis y algunos intermediarios han trabajado por intentar colocarlo han sido la saudí y la catarí, aunque no ha llegado nada en firme de momento.

Uno de los equipos que se ha interesado últimamente en el jugador ha sido el PAOK de Salónica griego. Tal y como apuntan medios turcos y griegos como SPORT-FM, dos ligas en la que su perfil está bien visto, hay un interés latente por el delantero que anotó el pasado fin de semana su primer gol en LaLiga. Eso sí, la situación no es nada avanzada por el momento, ya que el planteamiento que han realizado no convence ni al equipo de La Palmera ni al propio jugador.

Vitor Roque y Bakambu, en un entrenamiento del conjunto verdiblanco en la ciudad deportiva de Los Bermejales. / Juan Carlos Muñoz

La operación, lejos de ser factible

Desde el conjunto verdiblanco no se han planteado si quiera aceptar la propuesta que ha llegado desde Grecia, puesto que las cifras no convencen en ningún caso, a pesar de la voluntad por darle salida. A esta hora hay un par de equipos que se han ofrecido como destino para el delantero pero de momento no hay nada en firme, aunque se espera que en los próximos días pueda llegar algo que suba la temperatura de la situación a las oficinas verdiblancas.

Además, hay que destacar que a día de hoy el futbolista está totalmente centrado en recuperar su forma física y en mejorar el rendimiento que ha ofrecido hasta ahora en el Benito Villamarín. A esto, ayudará seguro el gol de bella factura que anotó el pasado sábado ante el Mallorca y que le dio a los del Ingeniero tres puntos importantísimos en la lucha por Europa.

Bakambu es abrazado tras el gol del triunfo bético. / Cati Cladera | Efe

Una sombra de lo que fue

No hace falta irse a equipos anteriores para hablar del rendimiento goleador de Bakambu. En sus primeras semanas como bético sorprendió a todo el mundo con una forma de jugar distinta a lo que había en la plantilla y con un gol en su debut en Conference League. Pero la lesión ante el Sevilla le ha provocado demasiadas inseguridades a nivel mental, que él mismo ha reconocido en alguna ocasion y que le están lastrando bastante.

Tal y como se explicó en Diario de Sevilla el pasado 15 de enero, las cifras son algo complicadas: la cifra que todavía queda por amortizar al Betis de su delantero es algo más de dos millones de euros, por lo que si quiere que en un hipotético traspaso la operación no se resuelva de forma negativa para el límite salarial (como ya ocurrió por ejemplo con Willian José), la oferta que tendrá que conseguir debe ser superior a esa cifra. Algo que aparentemente parece muy difícil en estos momentos. Tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla, en Heliópolis no se cierran a que la solución sea una cesión (en la que se intentarían incluir opción de compra) a través de la cual se elimine el salario del futbolista de las obligaciones de la caja hasta julio.