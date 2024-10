Betis: Lo Celso, entre cuatro y seis semanas de baja

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha hecho público el parte médico oficial de Giovani Lo Celso tras las pruebas realizadas en el día de hoy al centrocampista argentino del conjunto de las trece barras. Llegó en la mañana de este jueves a Sevilla, donde realizó unas declaraciones que no fueron demasiado esperanzadoras después de estar con su selección y lesionarse en el entrenamiento del pasado lunes. Así exponía el cuerpo de comunicación del club el resultado: "Los problemas físicos que ha presentado el jugador en el último entrenamiento con su selección han sido valorados por los servicios médicos del Club en el día de hoy, realizándose pruebas complementarias que confirman una lesión miotendinosa de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho".

En el entrenamiento no apareció sobre el césped, y Manuel Pellegrini junto a Manu Fajardo y el doctor Álvarez dejaron una de las imágenes de la mañana. Una larga charla, con caras de preocupación y rostros serios ante lo que seguramente ya sabían. Tras la sesión, el argentino salía con dos trabajadores del club hacia la clínica Arduán donde estuvo poco más de 20 minutos. Tanto a la llegada como a la salida, su rostro era bastante llamativo. Serio, sin hacer declaraciones y seguramente sabiendo ya el diagnóstico. Auque con las palabras que decía no daba demasiadas esperanzas: "Veremos cuando llegue al club. Revisaremos y a ver qué es lo que hay. Primero, a ver qué es lo que hay y en base a eso se tomará una decisión. Lo decidiremos cuando llegue al club. A ver lo que dicen los médicos. Sentí algo ahí antes del partido y por eso no pude estar. Así que nada, ahora a recuperarme tras el viaje y revisar el asunto con los médicos".

Lo Celso pasa las pruebas médicas con el Betis

Tiempo de baja de Lo Celso

Según el parte médico y el diagnóstico que se publica desde La Palmera, el tiempo estimado de baja es en torno a las cuatro o seis semanas, dependiendo de la evolución que tenga el futbolista. Unas fechas dramáticas para un equipo que va a perder a su mejor futbolista, tanto a nivel de juego como a nivel goleador hasta después del próximo parón de selecciones si se cumplen estos malos presagios. Siempre queda la opción de que se acorten plazos, tal y como ha hecho Natan, cuyo diagnóstico hacía preveer que estaría más o menos el mismo tiempo fuera de los terrenos de juego y ya acumula varias sesiones con el grupo.

Si se cumplen las fechas estimadas, estaríamos hablando de que se perdería un total de siete partidos: Osasuna, Copenhague, Atlético de Madrid, Ahtletic, Gévora, Celje y Celta de Vigo. Una noticia muy mala para Manuel Pellegrini que deberá cambiar radicalmente la forma en la que venía jugando hasta el momento. No tiene a ningún futbolista del mismo corte organizativo y, a expensas de Vitor Roque y Bakambu, tapoco del mismo peso goleador. Además, el nivel de los rivales preocupa mucho a los aficionados, que en redes sociales ya manifiestan su pesimismo a sabiendas del nivel de juego de su equipo en las últimas semanas.