Que no quiera verla, que no quiero verla... A la Canina no quiero verla. Ni Lorca la sangre de Ignacio, ni nosotros la gabardina del dilecto Paco Véléz, los partes de Maldonado, los porcentajes del físico Delgado, los apremios del alcalde y la Policía para suspender las salidas con la mayor antelación posible. Que no quiero ver esa Semana Santa de logística, complemento e intendencia elevada a la primera plana. No quiero verla, que me roban la ilusión, el gozo de la espera de las últimas horas, la emoción de los ritos particulares. No quiero ver hermanos mayores que decidan en cabildos prematuros que los hermanos no acudan al templo revestidos de nazarenos. No quiero ver más informaciones oficiales sobre las miles de papeletas expedidas por determinadas cofradías. ¿Por qué tanto interés en detallar las cifras? ¿Para abrir el debate de los recortes? No quiero verla, no quiero verla. Que la Semana Santa siga organizada por el Consejo con la colaboración del Ayuntamiento... Y no al revés. Que hay tensiones superfluas, gratuitas y evitables. No quiero ver esa Semana Santa de carnes abiertas, politiqueo y miras bajas. No todo el colesterol es culpa de las sillitas. Queremos ver sol, naturalidad, sentimiento, fervor, fe y memoria. Y si el cielo no acompaña, que haya naturalidad. Queremos ver al arzobispo y al presidente del Consejo felices en las visitas matinales. Y que el Jueves Santo se pueda proclamar: "La ciudad en calma". Y que salga La Canina y estemos derrotados, esa noche en que nos hallaremos al borde de la honda reflexión de Peyré tras presenciar el encierro de la Soledad.