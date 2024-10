Lo Celso pasa pruebas médicas con el Betis

SEVILLA/Giovani Lo Celso ha acudido en la tarde de este jueves a la clínica de Arduán para pasar las pruebas médicas pertinentes para poder saber qué problema muscular es el que tiene en estos momentos y el alcance de una posible lesión. El centrocampista argentino ha aterrizado en Sevilla a primera hora de la mañana y ha hablado claramente de la incógnita sobre su estado físico.

Las cámaras de Diario de Sevilla han podido captar cómo llegaba y también cómo salía, sin una cojera aparente tras haberse sometido a los exámenes. Desde Argentina transmitían tranquilidad con su estado físico, pero, a la espera del parte médico se puede decir que tiene bastante complicado participar en la importantísima cita de los de Manuel Pellegrini en El Sadar este sábado.

No ha entrenado con el Betis

Como era previsible tras sus palabras en la mañana hoy, no ha trabajado junto al resto de sus compañeros. Además, se ha podido ver una imagen muy interesante de Manuel Pellegrini, Manu Fajardo, y el doctor Alvarez, manteniendo una larga conversación mientras los futbolistas trabajaban sin el argentino en el césped. Una ausencia demasiado comprometida viendo cómo se está desarrollando el juego del equipo en las últimas semanas y la dependencia goleadora que tienen del rosarino (hasta ahora acumula cinco tantos).

Decisión de cara al Betis

"Lo Celso ayer en el entrenamiento no se sintió bien y por eso no formó parte del equipo. Tuvo un problema que no sé si llamarlo muscular aunque no sé el alcance porque fue todo muy repentino, en el último entrenamiento", comentaba Scaloni.

Además, el seleccionador dejó claro que su papel es importante con el Betis y había que tener cautela: "Hemos preferido no arriesgarnos ya que era muy cercano y quieras o no a veces hay que pensar en el jugador, en este caso en su club y no arriesgarlo. Nos privamos de su fútbol, pero eso fue lo que pasó con él".