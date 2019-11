Real Madrid-Betis, minuto a minuto

Gran examen es al que se somete el Betis tiene esta noche en el Paseo de la Castellana. Una cita con el Real Madrid que los verdiblancos intentarán convertir en el ansiado punto de inflexión tras la victoria cosechada el pasado miércoles ante el Celta en Heliópolis.

El Betis visita el sábado 2 de noviembre al Real Madrid en el encuentro correspondiente a la jornada doce de LaLiga. El cuadro verdiblanco viene de lograr una victoria agónica en el último minuto ante el Celta de Vigo en el Benito Villamarín (2-1). Buenos recuerdos trae el Santiago Bernabéu si se habla de los resultados de estas dos campañas pasadas.

El 0-1 de Sanabria en la 2017-2018 y el 0-2, con goles de Loren y Jesé de la pasada temporada, dejaron un buen sabor de boca en un campo que vio como un Betis comandado por Serra Ferrer, caía ante el FC Barcelona en la final de Copa del Rey de 1997.

Por su parte, el cuadro madridista viene con la figura de Zidane cuestionada. El equipo madridista viene de un partido cómodo ante el Leganés en su casa (5-0). Pese a la goleada, el equipo madridista no está pasando por un buen momento. Jugadores en baja forma, fichajes que no terminan de arrancar y un entrenador que no da con la tecla, son algunos de las causas por las que no está cuajando el Real Madrid.

Horario del partido Real Madrid-Betis

El partido se disputará el sábado 2 de noviembre a las 21:00.

Dónde ver por televisión el Real Madrid-Betis

El encuentro se podrá ver a través del canal de pago el Partidazo en Movistar LaLiga.