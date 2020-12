Con otra cosita se dispone el bético a asistir al cierre de este 2020 para olvidar cuanto antes después de la victoria que los suyos firmaron ante el Cádiz antes de la Pascua de Navidad. Ese arrebato de chispa del mexicano Lainez y el remate cruzado del argentino Guido Rodríguez acababa con el suspense y suponía un soplo de aire fresco para el equipo del chileno Manuel Pellegrini, que hoy debe confirmar esa buena sintonía competitiva con otro resultado positivo ante el Levante en el remozado Ciutat de Valencia, un estadio que trata de adecuarse a los tiempos y que estrena en estos meses una cubierta que remata el edificio.

Y a cubierto –clasificatoriamente hablando– quiere estar este Betis que trata de poner las bases de algo mucho más importante de lo que acostumbra a dar. Con el bético cansado de medianías, el proyecto pide un paso adelante, un salto definitivo que satisfaga a una masa social que es la envidia de muchos clubes, pero que necesita un respaldo y, sobre todo y más que nada, hechos, justo lo que no aparece en una sociedad que debería repartir más alegrías a su gente de lo que lo hace.

Y tendrán que hacerlo los de Pellegrini con un nuevo contratiempo a sus espaldas, el que se presentó ayer mismo en el vestuario verdiblanco con un nuevo positivo por Covid-19 en las PCR realizadas a la plantilla a la vuelta de las minivacaciones de Navidad (el club confirmaría por la noche que es Álex Moreno). Ello motivó un brusco cambio de planes, con modificación de horarios tanto para el último entrenamiento antes de viajar a Valencia como para la rueda de prensa oficial de Pellegrini, así como el plan de viaje. La expedición del Betis partirá hoy mismo, día del partido, hacia tierras valencianas en lugar de lo inicialmente previsto y lo habitual en estos casos, viajar la víspera del encuentro.

Pellegrini y su cuerpo técnico tratan de que este nuevo hecho afecte lo menos posible al normal desarrollo de la competición y al rendimiento del equipo, precisamente ahora que el conjunto heliopolitano parecía dar señales de recuperación con el último triunfo frente al Cádiz en el estadio Benito Villamarín, circunstancia que colocó a los del preparador chileno en una novena posición mucho más cercana a lo que la entidad busca en sus aspiraciones de competir con argumentos por una clasificación para los torneos europeos.

Y el Levante está claro que no va a regalar nada. El equipo dirigido por Paco López se está agarrando precisamente en las últimas jornadas a su solvencia en casa para escapar de los puestos de abajo. Aunque no está muy sobrado el cuadro granota, con un solo punto por encima del Valladolid, que marca la zona de descenso, sí ha obtenido dos buenos resultados en su estadio últimamente, frente al Getafe (3-0) y ante la Real Sociedad (2-1) en su última comparecencia como local, lo que le da un plus de dificultad al partido para el equipo verdiblanco. De hecho, el Levante, que duranre un tiempo estuvo jugando como local en la localidad alicantina de La Nucía mientras instalaba la nueva cubierta, no pierde en su estadio desde el mes de enero, hace casi un año.

Aunque sin Campaña, Bardhi o Vukcevic, cuya baja se confirmó ayer mismo en la capital del Turia, el Levante tiene jugadores en su plantel bastante peligrosos, sobre todo en la línea de ataque como Morales, Roger o el propio Sergio León, un futbolista con reciente pasado bético.

Encima los últimos precedentes del Betis en el barrio valenciano de Orriols no son para nada halagüeños y ha salido de allí goleado en sus dos últimas visitas. Cuatro goles le cayeron la temporada pasada con Alexis en el banquillo (4-2) y cuatro hace dos años con Quique Setién (4-0), que ponía fin a una racha alentadora de triunfos ante un equipo granota que, a todas luces, no tiene una plantilla mejor que el verdiblanco.Por ello toca rearmarse y cargar de positivismo las alforjas de cara a lo que viene por delante, para empezar el inicio de un nuevo año que arrancará exigente para los de Pellegrini con la visita del eterno rival a Heliópolis, un partido que siempre tiene una carga sentimental especial en esta ciudad vayan como vayan ambos equipos en la tabla clasificatoria.

Sí será una ayuda la recuperación de Sergio Canales, uno de los pesos pesados de esta plantilla y que tras lesionarse con la selección española ante Alemania en La Cartuja en noviembre podrá tener sus primeros minutos en el Ciutat de Valencia. El propio Pellegrini confirmó que el cántabro está “para unos minutos” y la verdad que toda ayuda es poca para que el equipo verdiblanco se acerque poco a poco a sus objetivos. Si las cosas salen como tienen que salir en tierras levantinas, el Betis empezará si no como Dios manda sí al menos de una manera más positiva y lo que está a la vuelta de la esquina es nada menos que el derbi.