Pellegrini: "Al año nuevo le pido que lo mejor que hicimos en 2025 sea lo peor de 2026"

Manuel Pellegrini realizó una valoración lógicamente muy positiva del gran triunfo con el que el Betis cierra el año 2025. Una goleada inapelable por juego y efectividad frente a un rival siempre correoso como el Getafe (4-0). Y quiso dedicarle el triunfo a la afición con el deseo de que el año 2026 depare mayores éxitos al Betis.

"Muy contento desde el punto de vista colectivo. Hicimos un gran partido ante un rival muy rocoso", comenzó en la sala de prensa, donde destacó a algunos futbolistas a título individual.

"Veníamos de una semana con dos partidos pero aún nos quedaba energía para regalarle este triunfo a la hinchada, que se lo merece", comenzó diciendo ante las cámaras televisivas de Movistar el chileno.

Destacó en el partido el bigoleador Aitor Ruibal evidentemente. "Me alegro mucho por él. Es polifuncional. Donde juegue rinde a su máximo nivel. Creo que era el reemplazante ideal para Abde y cumplió muy bien hoy".

También fue preguntado por el doble pivote que formaron de manera sólida Marc Roca y Deossa... "Creo que Marc Roca viene actuando con un alto nivel de hace mucho tiempo. A Nelson (Deossa) le ha costado adaptarse al fútbol europeo. Tuvo una dolencia de tobillo pero ya viene jugando partidos completos. Y yo incluiría a Fornals, que viene haciendo una gran temporada", dijo el entrenador verdiblanco.

En ese asunto de la polivalencia de algunos futbolistas clave abundó Pellegrini. "Los jugadores van a acostumbrarse a jugar en distintas posiciones. Tenemos jugadores dúctiles. Tenemos a Fornals, también a Aitor Ruibal... Ellos juegan de Fornals y de Aitor Ruibal. Tienen condiciones y la inteligencia de adaptarse a los distintos puestos. Me alegro mucho por ambos".

Sobre el adelantamiento de Aitor Ruibal en el campo como atacante dijo: "La aparición de Ángel Ortiz y la vuelta de Bellerín nos permite devolver a la posición ofensiva a Aitor Ruibal. Me alegro mucho por él, donde juega demuestra su inteligencia y su capacidad".

¿Y qué le pide al año 2026? "Para el año nuevo pido que lo mejor que hemos hecho este año sea lo peor que venga. Queríamos regalarle este triunfo a la hinchada, que se lo merece por el apoyo que nos dan en casa y en los desplazamientos. Y salud para todos".

En la sala de prensa de La Cartuja continuó analizando el partido así: "No sé si fue el mejor partido nuestro. El resultado así lo indica. Compararlo es complicado. Pero como funcionamiento colectivo fue de lo más completo. Tuvimos transiciones muy rápidas. Colectivamente fue un partido más que completo".

"Creo que tenemos que dividir cosas distintas. Una es la capacidad como equipo y otra la clasificación. Estar clasificados en la Copa y bien clasificado en la Europa League y estar arriba en la Liga es un buen rendimiento. Villarreal va cuarto y ha hecho un campañón junto al Atlético y el Espanyol, que también ha estado a un buen nivel. No depende de nosotros eso", dijo sobre las aspiraciones ligueras del Betis.

Y continuó analizando el contexto clasificatorio: "Estamos en tres competición y Espanyol se centra más en la Liga. Me alegra mucho que se esté pidiendo más siempre. Esa ambición de progresar y mejorar tiene que ser constante independientemente de los resultados que podamos tener. Lo importante es que el equipo cree en lo que hace y que quiere seguir mejorando".