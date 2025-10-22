Pellegrini, "aspirar a los máximo", pero sabiendo que "la Liga es lo importante"

Manuel Pellegrini es el entrenador récord del Betis y confía en mantener su buen tono deportivo y buena racha de resultados en la Europa League, frente a un Genk del que desconfía y por ello espera que sus futbolistas mantengan el nivel mostrado hasta ahora y que las rotaciones no se noten en el rendimiento general para “sumar tres puntos” que acerquen la clasificacuín, aunque insistiño en que “como otros años lo importante es la Liga”.

Racha: “El fútbol es así, pero no se sigue ganando por haber ganado el partido anterior. Siempre está la exigencia personal de seguir haciéndolo de la mejor manera posible. Es importante afrontar los partidos con la confianza que dan los resultados previos, pero siempre hay que dar un gran nivel y salir desde el primer minuto con la agresividad necesaria para lograr los tres puntos”.

Momento del equipo: “Lo que pasa ahora en el Betis es lo mismo que ocurrió en otras temporadas. El equipo agarró una madurez y una regularidad en función a su ambición. Siempre se quiere aspirar a un logro superior al logrado ya”.

Encuentro: “En la competición europea esperamos partido difícil, ante un bien rival que juega en casa con un fútbol más constructivo que destructivo. Tendremos que controlar el balón y desarrollar nuestro juego, porque a través del juego tenemos más opciones de ganar y espero que los once que les toque salir lo hagan en la misma línea que los partidos anteriores. Veo al plantel involucrado y eso nos permite hacer las rotaciones necesarias”.

Futuro: “No pienso en el play off. El objetivo en la mente como el resto de veces es clasificarnos,. Entre los ocho primeros mejor, del noveno al 24 nos llevaría a jugar una eliminatoria más, que no es grave. Lo importante es no olvidar la liga como hemos hecho todos estos años, aunque ojalá nos clasifiquemos lo antes posible con los máximos puntos posibles. La Liga es la prioridad, porque los puntos que se pierden no se recuperan. En Europa sí se pueden recuperar. Rotaciones, pero con un plantel individual alto”.

Antony: “A su lado hay compañeros que lo hacen jugar y se apoyan en él. Él solo no puede. Dio un cambio dentro del funcionamiento del equipo y su importancia la pasada campaña fue uno de los motivos para que volviera. Ahora le faltaba fútbol y por eso le hemos dado más minutos, pero dentro de los rendimientos individuales el funcionamiento colectivo es lo que permite marcar diferencias”.

Genk: “Todos los partidos son distintos y no hay que pensar en lo del año pasado con este encuentro. No vamos a vivir de ese resultado. El Genk es un rival técnicamente bien dotado, con medios de calidad y delanteros peligrosos y rápidos. Estamos mentalizados de que tenemos que dar lo mejor para lograr la victoria. No pensamos en que el contrario sea más débil que nosotros, sino en mantener nuestro rendimiento individual y colectivo para seguir la línea de los últimos partidos”.