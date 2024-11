Pellegrini: "El bache futbolístico es muy preocupante"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, se mostró preocupado por la imagen ofrecida por su equipo ante el Mladá Boleslav, que fue una continuidad a la de la segunda parte en Mestalla. Una derrota que dejó tocado a un técnico chileno que ya busca soluciones.

Derrota y mala imagen

"Una derrota muy inesperada. Teníamos la intención de sacar los tres puntos. El equipo hizo muy mal partido. No tuvimos llegadas. Si bien abrimos el marcador ya ellos llegaron antes con mucho peligro. El jugador siempre quiere, pero cuando no puede viene la impotencia. El equipo se desdibuja. Hay que buscar una solución, quedan dos partidos. Pero hay que salir de este bache futbolístico rápidamente porque nos vienen partidos complicados".

¿Tocar fondo en Europa?

"Me interesa que el equipo no toque fondo futbolísticamente. Me preocupa este bache futbolístico después de la vuelta del parón FIFA. El equipo no está dando la talla en ningún aspecto. El jugador siempre quiere, pero se siente impotente. El bache futbolístico es fuerte en la parte defensiva como en la ofensiva, nos hacen goles y creamos pocas ocasiones".

Partido de Lo Celso

"Partimos con Gio tratando de hacer fútbol más atrás. A excepción de ese gol, tuvimos poca llegada en el primer tiempo. Tiene que recuperar su ritmo futbolístico. Él trató de hacer las cosas bien. Hizo un gol y a poco iremos recueoprnao su mejor versión. Con la expulsión no lo tendremos en el próximo partido en la Conference. Pero a Gio es poco lo que se le puede criticar".

Soluciones

"Hay que buscarlas dentro del campo de juego con rendimientos más altos. Hoy juegan jugadores de la cantera porque hay muchos lesionaodos. Pero es el funcionamiento del equipo lo que se ha perdido. Estamos sin confianza, no nos sentimos seguros con el balón. Nos está faltando juego y ojalá lo recuperemos lo antes posible. Dos derrotas tras el parón FIFA que más que inesperadas lo que me preocupa es que fueron con una imagen futbolística muy mala".

¿Detecta el problema?

"Nosotros siempre intentamos sacar los tres puntos. Esperábamos puntuar aquí. Era importante para asegurar la clasificación. No pudimos porque el nivel de juego no nos dio para superar al rival. Eso es lo preocupante. Nos faltan jugadores creativos para tener más la posesión y hacer daño arriba. El problema está en los rendimientos individuales y las características de los jugadores que tenemos ahora con las bajas. Entre todos tenemos que buscar una solución lo antes posible".

Mladá Boleslav

"Tanto el tiempo como el campo no han tenido incidencia en el juego. No se le puede echar la culpa a eso. Nos encontramos a un equipo muy motivado que supo defender bien y salir bien en las contras. Sacó el partido adelante ante una actuación nuestra muy poco creativa".

El rendimiento en Europa

"Me preocupa que el equipo en estos dos partidos no haya encontrado la faceta futbolística nuestra habitual. Eso hay que recuperarlo rápido. En Europa quedan seis puntos, pero antes quedan la Real Sociedad, la Copa, el Barcelona... Hay que buscar soluciones en cuanto a la formación y los rendimientos".