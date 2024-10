Pellegrini: "Ahora tenemos un estilo más directo"

Sevilla/Manuel Pellegrini ya se centra en el partido contra el Atlético Madrid, uno de sus cocos en LaLiga, tratando de olvidar la decepción del choque en Conference League frente Copenhague, ya que "lo que sucedió el jueves fue perder dos puntos, ya veremos en diciembre si esos puntos son causa de clasificarnos o no" y ahora hay que centratse la Liga y por eso el grupo "sólo piensa en ganar al Atlético de Madrid" al que el que el técnico chileno espera contar con Bakambu, aparcando para enero el nombre de Luiz Felipe.

"Quedan cuatro partidos. Si no nos clasificamos querrá decir que lo hicimos mal, no únicamente en el partido del jueves. Jugar tres competiciones desgasta mucho de jueves a domingo y vamos a buscar clasificarnos, que es el objetivo y ojalá entre los ocho primeros", indicó el técnico, cenrado ya en el duelo del domingo "ante un rival grande, que se ha reforzado mucho y con un entrenador que le ha dado su sello".

En este sentido, el preparador bético habló del nuevo esquema de juega "un estilo más directo, más que antes cuando había jugadores que manejaban los tiempos". "Tenemos que hacer un buen partido en función de los jugadores que están ahora", añadió. Y uno de los que estarán es Bakambu, que acabó con molestias el choque europeo: "Creo que está en condiciones de estar en la lista, veremos para cuanto rato", apuntó.

Cuestionado sobre la conversión con Manu Fajardo, director deportivo, y Joaquín, del viernes, no entró en detalles aunque sí que aseguró que la charla "no estaba relacionada con el mercado". "No estamos pensando en lo que haremos en enero. Hablamos de temas de menor transcendencia. No se habló de nada que ahora no sea una realidad", aseguró Pellegrini, consciente de que "no es el momento de dar una opinión respecto a la plantillla, que varía de semana en semana", dijo al tiempo que recalcó que "lo importante es centrarse en el plantel que hay y con ellos hacer una buena campaña y mantenernos en una posición importante en el campeonato".

También pasó por encima cuando se le preguntó por la posibilidad del regreso de Luiz Felipey volvió "a reiterar que mientras que las cosas no puedan realizarse, no se habla de cosas futuras". "No hablamos de nombres propios ahora, aunque ya sabemos lo que nos dio Luiz Felipe. Quedan dos meses y en enero las cosas se verán de otra manera", aseguró.