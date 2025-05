Pellegrini: "La ilusión de la hinchada del Betis supone una responsabilidad extra"

Es difícil que Manuel Pellegrini varíe una línea su discurso. Su ambición es la misma en un partido de la fase liga contra el Celje que a las puertas de que se resuelva todo una semifinal europea ante un equipo como la Fiorentina. El técnico no quiere especular con el 2-1 de la ida y anunció en la rueda de prensa previa en el Artemio Franchi que el Betis "saldrá a ganar" y afirmó que la ilusión que se respira en el beticismo "es una responsabilidad" más para una plantilla que está "centrada" en el histórico choque en Florencia.

Estado de la plantilla: "El equipo está bien, con mucha ilusión de lograr el pase a la final. Hay mucha ilusión en la hinchada, así que estamos convencidos de que podemos hacer un partido completo y saldremos a ganar para intentar llegar a la final".

Ilusión: "En el comienzo de esta competición, pese a que muchos decían que no nos interesaba, sí nos interesaba sin dejar la liga de lado. Mantuvimos los dos frentes abiertos y veo al plantel ilusionado y centrado de que lo que se hizo atrás no sirve para mañana. Todos los partidos son distintos. Uno no sabe cómo se van a suceder los hechos, pero lo más importante es salir con el convencimiento de ir a ganar desde el primer minuto".

Dos frentes: "Siempre he dicho que el gran mérito del plantel es estar en las dos competiciones y para ello siempre hicimos rotaciones para llegar bien a estos momentos".

Rival: "Hemos visto a la Fiorentina mucho. Es un equipo de jugadores técnicos y de calidad, llegan con facilidad al área rival y, como todos, con ciertas carencias defensivas, pero hay que estar centrados porque son jugadores muy creativos". "Durante la semana priorizamos lo que tenemos que hacer nosotros y al final trabajamos algo respecto a lo que puede hacer el rival. Kean es un jugador muy importante, pero la Fiorentina no depende de un solo jugador. Conocemos sus características y veremos cuál es la mejor forma de enfrentarlo.

La lección del Inter: "No sólo los equipos italianos, todos los que pelean por una final se juegan la vida por alcanzarla. Todos los partidos son distintos, pero hay que tener la actitud de salir a por el triunfo y no refugiarse en un marcador. No cometer errores y estar centrados en ganar".

Lo Celso: "Nunca dio un paso atrás. Tuvo una lesión larga de la que recayó y eso le hizo perder algo de confianza en lo físico, pero en cuanto se ha recuperado ha vuelto a su nivel. Siempre pueden jugar los jugadores buenos juntos, porque marcan la diferencia".

Concentración: "Los partidos se definen en una o dos jugadas que cambian el marcador. Lo importante es salir con la confianza de hacer un gran partido".

Responsabilidad: "No hay palabras para definir a la hinchada del Betis. Jugando donde sea, dentro o fuera, nos acompañan. Esa misma ilusión que tiene la afición nos favorece mucho para sentirnos responsables y darle más alegrías, porque sentimos un gran apoyo en cada partido".

Mensaje: "Uno siempre está pensando qué es lo mejor que puede decir para exigir y motivar a los jugadores. Cada partidos es diferente y lo más importante es que mañana se mantenga nivel y funcionamiento colectivo. El plantel muy consciente de que faltan 90 minutos para llegar a esa final".

Buena dinámica: "Desde el punto de vista personal siempre he tratado de inculcar exigencia de jugar fuera como en casa, de no entregar la alternativa al rival. Jugar siempre en campo contrario y presionar lejos de nuestra portería y con el balón marcar diferencias desde la calidad. Varío poco como local que como visitante".

Engorilado: "Las palabras de Isco reflejan el sentimiento del plantel. Un gorila tiene fuerza y potencia en cada acción. Es una frase bastante notable para reflejar las ganas del plantel de ganar".

Antony: "No es el momento de pensar en el futuro, sino en el presente. Hay una parte económica importante y puede ser determinante si se llega a Champions, Europa League o Conference. Todos estamos centrados en el partido de mañana".

Personal: "La experiencia de haber jugado otras competencias internacionales es importante, pero trato de hacerles ver a los jugadores que no se puede vivir del recuerdo y la exigencia personal en cada partido, sea la competición que sea, debe ser máxima. No hay que vivir de lo que uno hizo, sino de lo que puede hacer. Llegar a la final de la Conference es tan importante para mí como esas semifinales de Champions que jugué con el Villarreal o los títulos conseguidos".

Goles: "Vamos a salir con la intención de marcar. Quizás con algún gol más de diferencia uno se centraría en aguantar el marcador, pero tenemos que olvidarnos del resultado y salir a por la victoria.