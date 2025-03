Pellegrini: "Iremos en la vuelta a por la clasificación; no hay desánimo"

Sin nada que reprochar a su equipo, Manuel Pellegrini cree que el triunfo se escapó por el "acierto" del rival, pero no dudó al asegurar que en Portugal el Betis "saldrá a por la victoria, como siempre", ante un rival que "jugará igual en la vuelta", por lo que abogó por tener "personalidad", aunque aseguró que tras un empate en casa "no se puede estar contento".

"Fue un buen partido. El rival sólo tuvo esos dos remates como únicas llegadas y nosotros pudimos incluso hacer el 3-1 antes frente a un buen rival que vino a hacer su partido. Se nos escapó el triunfo, porque ellos estuvieron muy efectivos. En términos generales hay poco que criticar al equipo", aseguró el técnico chileno, consciente de que dentro de una semana su equiupo tendrá que "repetir este partido allí".

Sobre el rival destacó sus virtudes y dijo no haberle sorprendido porque lo conocía: "Ellos jugarán igual y habrá en su campo, no cambian, así que habrá que tener la personalidad para ir a buscar el partido desde el primer minuto. No me ha sorprendido el Vitoria Guimaraes, porque lo conocía y sabía que técnicamente es muy bueno y que fue segundo en la fase liga invicto. Sabíamos el rival que nos íbamos encontrar y nunca supusimos que iba a ser fácil", aseguró.

"Físicamente estuvimos bien, recuperando en zona alta, así que no creo que el físico haya incidido negativamente en el resultado", indicó el técnico bético, que añadió: "Iremos con confianza y no podemos estar contentos que jugando en casa y habiendo estado dos veces por delante hayamos acabado empatando, pero iremos a buscar a la clasificación. No hay desánimo ninguno. La clave estará en ir a por el partido desde el comienzo. Ellos juegan igual dentro y fuera y nosotros tampoco nos refugiaremos atrás", explicó.

Sobre la amonestación de Chimy Ávila, que le hará perderse el partido de vuelta, aseguró: "No he visto la acción de Chimy. Habrá juzgado el árbitro que hubo intención. En esa posición está Bakambu, que acabó acalambrado, y hay alternativas para ir a buscar en Portugal la victoria. Bakambu hizo un buen partido con dos ocasiones en el primer tiempo. Marcó y pudo hacer el 3-1, pero falló en la definición, aunque hizo un encuentro completo y me alegro por él", señaló para avanzar también que "Johnny Cardoso pidió el cambio al sentirse contracturado, pero su sustitución no tuvo efecto en el empate, porque no podía seguir".