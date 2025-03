Pellegrini: "No se puede pensar en la final cuando no se han jugado los cuartos"

Manuel Pellegrini sigue haciendo historia con el Betis y 27 años después metió al equipo en unos cuartos de final europeos. El equipo pasa por un gran momento deportivo y de resultados y la idea del técnico es mantener este nivel no sólo en la Conference, sino también en LaLiga, pues no olvida que está en la pelea por la quinta plaza.

"Aun cuando perdimos en Vigo tras ir ganando por 0-2 teníamos la confianza de que estábamos en la senda correcta. Mantuvimos la tranquilidad y el convencimiento en el trabajo, porque el grupo juega igual y ahora obteniendo buenos resultados", resumió el técnico verdiblanco, consciente desde el empatte 2-2 en la ida que el Betis había hecho "un buen partido" y que buscaría la clasificación en Guimaraes: "Tuvimos rendimientos individuales altos, siendo agresivos y marcamos pronto para manejar el partido con más tranquilidad", aseguró sobre el choque en Portugal.

Asimismo, Pellegrini destacó la figura de Bakambu, que "ya venía demostrando su mejor nivel". "Está teniendo ocasiones y ahora marcando, después de una lesión grave que lo tuvo cinco meses parado y ahora está demostrando el nivel que siempre mostró en su carrera".

¿Fue el mejor partido en Europa de su Betis? "No sé si el mejor, porque también estuvimos bien en la vuelta con el Eintrach, que acabó siendo campeón. Necesitábamos clasificarnos y lo hicimos manteniendo el nivel de los ultimos partidos. Ahora hay que centarse en la liga, pero me alegro por el rendimiento individual y colectivo del equipo", incidió el preparador chileno, que añadió: "El resultado de la ida no era ni bueno ni malo. Si uno viene con un gol de ventaja quizás se centra en defender ese gol. Hablamos de ir a buscar el partido con personalidad y convencimiento, porque si quieríamos seguir había que hacerlo bien ante un buen rival que había sido segundo en la fase liga y no perdía en su casa desde hace mucho tiempo. Veníamos con el convencimiento de que nos íbamos a clasificar y lo logramos".

Se le acaban a Pellegrini los calificativos para Isco, que ya no "sorprende por su nivel porque lleva así mucho tiempo". "Ha vuelto de la lesión seis meses después con la misma calidad y compromiso que ha demostrado desde el primer día que llegó al club. Me alegro muchpo por él", indicó el entrenador bético, que no quiere centrar los focos "ni ser la figura". "Tengo un compromiso con el club y trato de aportar esa ambición y exigencia independientemente cualquier problema que haya en cada momento, económico o deportivo, tenienso siempre la intención de ser protagonista desde el balón y la creación. Hemos dado un paso y aún podemos exigir y ambicionar un paso más adelante a través de la mejora en nuestro juego".

Por último, Pellegrini dejó claro que la prioridad es el próximo partido: "No se puede estar pensando en la final sin haber jugado aún los cuartos. Ahora hay que pensar en el Leganés, después está el parón FIFA, el derbi... Uno de los grandes errores externamente es creer que los rivales son inferiores a los equipos españoles en Europa. Si el Jagiellonia está donde está es por méritos propios. No pensamos en la final ni que esté todo hecho y ahora pensamos en la liga que siempre ha sido una prioridad. Cuando toque esta eliminatoria pensaremos en ella".