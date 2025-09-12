Pellegrini y su renovación: "Ya veremos qué sucede, para mí ha sido un orgullo estar seis años en el Betis"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido ante el Levante, tratando cuestiones como el estado de su renovación y su valoración sobre el plantel para el presente curso.

En cuanto a su futuro, Pellegrini ha indicado lo siguiente: "No hemos hablado para ver el tema de mi continuidad. Ya lo dirá el tiempo. Para mí ha sido un orgullo estar seis temporadas a cargo de un equipo como el Betis, dando alegrías estos años a los hinchas. Cualquiera que sea el futuro, el compromiso va a ser igual con ellos. Ya veremos qué sucede. El compromiso va a ser igual con o sin contrato para la próxima temporada".

Sobre la plantilla confeccionada, el chileno se congratulaba por el trabajo hecho por el club: "Me parece una plantilla muy equilibrada. Están los dos puestos bastante doblados, hay muchos partidos para jugar. Se ha hecho un muy buen trabajo. Los números así lo indican. Se puede hacer buena campaña, este año se equilibró entre lo vendido y comprado. Ojalá el equipo tenga una buena temporada".

"En los primeros partidos teníamos varios lesionados y jugadores del filial, ahora tenemos más alternativas. Con las cosas claras y el plantel estructurado es más factible trabajar de manera normal. Entre todos tenemos que armar un plantel competitivo para las tres competiciones, que es lo difícil. Para eso hay un plantel estructurado y equilibrado en la parte económica y deportiva, lo hemos logrado y hay que demostrarlo en el campo", ha añadido al respecto.

Pellegrini ha tratado también otras cuestiones:

Parón y Levante

"Los parones ya sabemos que pueden venir bien o mal. Las selecciones también tienen que tener su espacio. No lo considero ni positivo ni negativo. Me gusta menos que después del inicio del campeonato pueda haber cambios en las plantillas. Ahora ya tenemos el plantel reestructurado y retomamos la competición contra un equipo que tuvo 2-0 al Barcelona. Cada partido es distinto, tenemos que hacer un buen partido si queremos ganar".

Bartra, Abde y Amrabat

"La lista la vamos a dar mañana antes del partido. Puede haber alguna variación. Mañana veremos".

Aportación de Amarabat

"Nos habíamos quedado primero sin Guido, después le tocó ahí a Johnny. Hemos acomodado más o menos ahí a Altimira. Nos aportará posición y su trayectoria en equipos importantes".

Posición de Deossa

"Nelson se entrena con normalidad. Es un jugador de mucha ida y vuelta. Se puede acomodar detrás del punta, pero a él le acomoda más donde tenga más espacios".

Chimy y la opción de Pablo García al Mundial sub 20

"A lo del Chimy nunca me he referido. No creo que sea un tema para dar una opinión sobre lo de Pablo. Para un jugador siempre es un orgullo ir con su selección, pero no soy yo el encargado de decidir si va o no al Mundial. Eso le corresponde al club. Ya veremos qué se decide con él".

Sueño de la Champions

"Es un tema que lo he tocado anterioridad. Queremos hacer lo máximo posible en cada campeonato. Luego, la suma de puntos nos dirá hasta dónde nos alcanza. Tenemos una plantilla bien estructurada, no sé si mejor que la de cuatro o cinco clubes con mayor presupuesto. La ambición es máxima, pero no hay que frustrarse si no se consigue esa realidad".

Antony, ¿90 minutos?

"No sabemos para cuántos minutos está. A medida que juegue va ir notando el cansancio en su cuerpo. No juega un partido oficial desde mayo, es un tiempo largo. No sabemos cuánto le durará el fuelle. Ya veremos durante el partido".

Bartra y Llorente

"Bartra vamos a ver cómo evoluciona. No tiene una lesión grave, son unas molestias. Veremos si es bueno exigirlo o arriesgarlo. Llorente creo que ya está trabajando de forma normal. Hablaremos con el cuerpo médico. Va a tener minutos de a poco. No 90, pero veremos cómo lo incorporamos al equipo".

Riquelme

"Como es normal se tiene que adaptar a un sistema nuevo. Hay que saber llevarlo de forma adecuada. Le ha tocado tener que sostener la banda izquierda. A poco va a ir subiendo de nivel. Es un jugador que tiene mucha categoría".

Isco, fuera del campo

"Me alegro mucho por él. Está de vuelta antes de lo que se esperaba. Y está sin dolor. Ya ha demostrado su capacidad en el campo. Me alegro mucho que haya venido al Betis. Se adaptó rápidamente. Es el más querido en la hinchada y fuera del campo demuestra su actitud y exigencia. Un jugador con una trayectoria brillante. Lo veo a él con una mayor ambición que cuando tenía 19 años y lo llevamos al Málaga".