Pellegrini: "Todo se resolvió con un penalti intrascendente"

Con “sensaciones encontradas”, después de un “partido más que correcto” de los suyos que acabó en derrota, Manuel Pellegrini se mostró contrariado por un resultado condicionado por un “penalti intrascendente”, pero confía en la reacción dentro de una semana en La Cartuja para remontar la eliminatoria ante el Panathinaikos.

“Salimos a ganar desde el primer minuto a por el encuentro y tuvimos ocasiones para marcar en un primer tiempo en el que casi no recuerda alguna ocasión del rival y al final todo se resolvió con un penalti intrascendente. Ya había rematado el atacante y chocan los dos jugadores después. Desgraciadamente así es el fútbol y tenemos todavía opciones ante un rival que se defiende muy bien”, indicó el preparador verdiblanco, que insistió en que su equipo hizo un “partido más que correcto”.

“El Panathinaikos defiende bien con ocho o nueve jugadores y nos faltó creatividad, pero el equipo intentó ganar el encuentro desde el minuto 1. El primer tiempo fue decisivo para irnos con ventaja en el marcador, porque no recuerdo ninguna parada de Pau López. Ellos juegan así, lo sabíamos y se encontraron con ese penalti”, apuntó el chileno contrariado tras un golpe que puede acusar el vestuario: “En todos los equipos cuando los resultados no se dan hay un cierto desánimo, pero creo que el equipo va a reaccionar con nuestra gente ante el Celta y el jueves”.

No sorprendió al técnico heliopolitano el juego propuesto por Rafa Benítez, cuyo equipo “jugó exactamente como se esperaba. Y aun así el Betis “tuvo llegadas”. “Tiene un estilo de juego muy claro y definido y tendremos que estar concentrados para hacer un buen partido en La Cartuja, teniendo claro que primero hay que igualar el marcador y después superarlo”, ahondó el preparador chileno, ya que el 1-0 es remontable, pero hay que tener “tranquilidad” para afrontar ese duelo. “Ellos se encerraron más con la expulsión y el gol nos hace perder del partido de una forma increíble, pero quedan 90 minutos y ante nuestra afición intentaremos darle la vuelta a la eliminatoria”, insistió.

Por último, cuestionado por el bajo nivel de algunos de sus futbolistas no se salió de su guion: “Los análisis individuales y colectivos los hago internamente. Por distintas circunstancias los resultados no se están dando y eso es algo que hay que analizar”.