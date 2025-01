Pellegrini: "Sería importante un refuerzo, en la finalización de las jugadas hay un déficit"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido ante el Barcelona, haciendo un amplio análisis sobre el partido y el mercado de fichajes, entre otras cuestiones.

¿Qué partido espera en Barcelona?

"Va a ser un partido muy complicado. El Barcelona en su casa no era lo ideal en el sorteo, pero iremos a buscar el triunfo. Viene de perder ante el Leganés en casa. Y luego jugó bien contra el Real Madrid. Al final, lo que es el fútbol. Vamos a intentar amortiguar sus grandes virtudes y hacer un partido parecido al de aquí en casa en el que estuvimos mejor que ellos".

Enfermería

"Llorente tenía molestias pero va a entrar en la lista, al igual que Fornals. Pablo se lesionó en su mejor momento y luego hubo una recaída. Va a ser un jugador importante, igual que Marc Roca cuando se reintegre. A Marc Roca le falta y al Chimy, también, veremos la próxima semana. Lo Celso sufre un problema muscular y ojalá que se recupere lo antes posible".

Posibilidades del Betis ante el Barcelona

"Vienen de perder tres partidos de local, luego ganaron al Madrid… el fútbol es impredecible. Por eso es un deporte tan popular. Espero ver un Betis que vaya con personalidad para intentar pasar y si no se consigue que sea porque el Barça nos superó y no porque nosotros tuvimos una mala actuación. Los factores que decidirán el partido serán el rendimiento individual de los jugadores y el funcionamiento colectivo. Ojalá hagamos el partido que hicimos aquí en casa ante el Barcelona, con ocasiones de gol para ganar. Esperamos hacer ahora una buena actuación".

Portero para la Copa

"Fran Vieites va a ser el titular en la Copa, independientemente de que no esté Rui Silva. Ya veremos después en los partidos siguientes. Mañana va a jugar Fran, que además está en un buen momento y lo dije a principio de temporada".

Altibajos del Betis

"No es algo que le pase sólo al Betis, el Barcelona pierde tres partidos de local cuando parecía imbatible y luego le hace cinco al Madrid. Todos los equipos tienen partidos malos. Me molesta más los puntos que hemos desperdiciados haciendo partidos buenos. Las derrotas han sido merecidas. En la liga creo que deberíamos tener algún punto más".

Referencia para el Betis el partido en el Villamarín

"Yo creo que lo más importante es que el equipo tenga personalidad para lograr la clasificación. Tendremos ciertas consideraciones defensivas por su calidad, pero la mejor manera es ir buscar el partido desde el primer minuto".

Reforzar el equipo

"Del plantel salieron 16 jugadores. Hemos tratado de potencial el plantel. A todo el mundo le gustaría tener mejor plantel, pero hay una realidad económica y hay que aceptarla. Traer una persona que fuera un refuerzo sería importante porque el déficit lo tenemos en la finalización de las jugadas".

Lo Celso en la derecha

"Yo no creo que esté ocurriendo eso. Han jugado sólo dos partidos juntos. Sin Lo Celso hemos ganado cuatro partidos y empatado dos y por eso no voy a dejar de contar con Lo Celso. Se sacan conclusiones un poco rápido. El otro día no fue Gio el jugador que venía siendo, pero van seguir jugando juntos".

Final primera vuelta: menos puntos

"Tenemos un punto menos. Antes del partido de Valladolid dije que por eso era importante ganar. La conclusión cada uno las saca por su cuenta. Yo trato con el plantel hacer la mejor temporada posible. Nos dejamos una tarea mayor para la segunda vuelta. Al final de año mejor sacar las conclusiones".

Jesús Rodríguez, opción ante el Barcelona

"Jesús está dentro de la lista de citados. A ver mañana si sale de inicio o entra después. Tiene mucho futuro, hay que saber integrarlo al fútbol de Primera. Se ha ido integrando, va a ser un jugador importante para nosotros".

¿Doble lateral en Barcelona?

"No creo que Sabaly tuviera problemas en el último partido. Tuvieron el gol y lo hicieron bien. La banda hay que cubrirlas siempre, pero una cosa es la práctica y otra la teoría".