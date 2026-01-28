Van Persie: "Pellegrini es un gran entrenador y eso se nota en los partidos del Betis"

Van Persie y el medioo centro Luciano Valente, en la rueda de prensa ofrecida en el Estadio La Cartuja.

El entrenador del Feyenoord, Robin van Persie, compareció esta tarde en rueda de prensa, en el Estadio La Cartuja, para analizar la situación de su equipo antes del partido de Europa League frente al Betis, un encuentro al que el conjunto neerlandés llegará condicionado por un elevado número de bajas.

El técnico confirmó que no podrá contar con Sem Steijn, quien arrastra molestias desde el último compromiso liguero ante el Heracles. "Sem nos informó esta mañana de que tenía problemas. Intentó entrenar, pero las molestias no desaparecieron durante la sesión y decidimos conjuntamente que no viajara", explicó Van Persie.

A esta ausencia se suman las de Ayase Ueda, Anel Ahmedhodžić y Tsuyoshi Watanabe, todos ellos descartados para el choque en Sevilla. "Ayase no está disponible para este partido, al igual que Anel y Wata. Veremos en los próximos días si pueden estar disponibles para el domingo", señaló el entrenador.

Preguntado por el impacto anímico de tantas lesiones, Van Persie admitió que la mala fortuna también ha influido. "Si nos fijamos en Ahmedhodžić y Watanabe, es pura mala suerte. Se tuercen los tobillos y eso puede pasar en cualquier momento, en cada entrenamiento o en cada partido. Trabajamos duro, pero no es divertido", reconoció.

No obstante, el técnico neerlandés también dejó una nota positiva con el regreso de Jakub Moder, que vuelve a estar disponible para el encuentro ante el Betis. "Puede jugar, aunque obviamente no será titular. Lleva un tiempo entrenando con nosotros, está mejorando y en mejor forma. Estamos muy contentos de que haya vuelto", afirmó, aclarando además que, aunque siguen de cerca otros resultados, "nuestra atención se centra en el partido de mañana".

El Feyenoord llega al choque europeo con la necesidad de depender de otros resultados tras sumar solo seis puntos en siete partidos, aunque Van Persie se mostró optimista. "Miramos hacia adelante. Somos privilegiados por tener aún una oportunidad y estoy agradecido por ello. Después de la derrota ante el Steaua no me lo esperaba. Si pasamos, estaré doblemente agradecido", confesó.

Por último, el entrenador abordó uno de los problemas recurrentes de su equipo: el bajón de rendimiento en las segundas partes. "El mayor desafío son las decisiones que tomamos con el balón, porque tienen un gran impacto en el resultado final. Especialmente después del descanso necesitamos mejorar con el balón. Esa es la clave para cerrar los partidos con más facilidad", explicó.

Van Persie también tuvo palabras de elogio para su rival y para el técnico verdiblanco. "Manuel Pellegrini ha trabajado en los clubes más grandes y es un gran entrenador, y eso se nota en los partidos del Betis que hemos visto. Si miramos su plantilla, se enfrentan a muchos retos. Creo que les faltan once jugadores, pero jugamos contra un equipo de élite y tenemos que estar preparados", concluyó.