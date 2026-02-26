Los presidentes del Betis y el Sevilla escenifican un oportunísimo mensaje de concordia

Ya se ha convertido en una sana costumbre, caraga de buenas intenciones, que los presidentes de Sevilla y Betis, Betis y Sevilla, acudan a la invitación del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, en vísperas de derbi para escenificar en el Ayuntamiento esa línea de concordia que, dados los condicionantes de este partido de máxima rivalidad, se antoja más oportuna que nunca.

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, y José María del Nido Carrasco, máximo dirigente del Sevilla Fútbol Club, volvieron a posar con las camisetas verdiblanca y blanca, respectivamente, en la Sala Capitular del Consistorio, flanqueados por Sanz. Como ya ocurrió en los días previos al derbi de la primera vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán, los protagonistas se limitaron a saludarse cordialmente y departir de forma amigable, sin ofrecer declaraciones llamando a la cordura entre las aficiones.

El Betis-Sevilla del próximo domingo (18:30) se acerca bajo unos condicionantes muy especiales que afectan al importantísimo capítulo de la seguridad: será el primero que albergue el estadio de La Cartuja, sede del club verdiblanco mientras duren las obras del Benito Villamarín. Supondrá un aforo superior, por encima de los 60.000 espectadores (unos 600 de ellos sevillistas) e implicará un plan de seguridad especial por el nuevo escenario. El coliseo cartujano se ubica en un entorno mucho más abierto y amplio que los estadios de los clubes y el control del flujo de aficionados se antoja más complejo.

El próximo Betis-Sevilla viene precedido, además, por lo sucedido en los últimos minutos del derbi de la primera vuelta, cuando el árbitro jiennense José Luis Munuera Montero decició suspender el partido e invitar a los jugadores de los equipos a irse a los vestuarios por los lanzamientos de objetos al terreno de juego desde la grada de Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán. Los jugadores y técnicos de Sevilla y Betis no entendieron la decisión del colegiado andaluz y se mostraron reacios a esa suspensión. Finalmente, el partido, jugado el 30 de noviembre del pasado año, acabó minutos después con el resultado de 0-2 a favor del Betis, goles de Pablo Fornals y Sergi Altimira.

El Comité de Disciplina de la RFEF propuso el cierre parcial de varias pastillas del Gol Norte por esos incidentes, aunque Apelación atendió las alegaciones del Sevilla y suspendió el castigo hasta el estudio de los expedientes. Y el 11 de diciembre, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte propuso la clausura del Ramón Sánchez-Pizjuán durante un mes y la imposición de una multa de 120.000 euros para el Sevilla FC por lo acaecido durante los últimos minutos del derbi.

Según el Ministerio del Interior, el expediente elaborado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional "aporta abundante información sobre el lanzamiento de objetos al campo durante la celebración del encuentro y la exhibición de pancartas incitadoras del odio o vinculadas a grupos radicales como Biris Norte o Bukaneros". El Sevilla se mostró "sorprendido e indignado" en su nota pública y anunció que recurriría también la sanción propuesta por Antiviolencia.