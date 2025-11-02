Las primeras impresiones sobre Guardado como técnico y el futuro de la cantera del Betis

Uno de los principales puntos clave del proyecto del Betis 2022-2026 fue un gran avance en la parcela de cantera. Se hizo la inversión en la ciudad deportiva Rafael Gordillo y los resultados han llegado tras poner también mucho trabajo en todas las áreas. Dentro del organigrama hay muchas personas que ponen su grano de arena, y desde hace poco, uno de ellos es Andrés Guardado. El mexicano ya ha comenzado a entrenar con el equipo juvenil apoyando a Dani Fragoso en uno de los proyectos más prometedores de todas las categorías inferiores. De hecho, ya hay incluso feedback sobre cómo se está desenvolviendo en este inicio de su nueva aventura. Miguel Calzado, responsable de cantera en la entidad de La Palmera, ha hablado en MARCA sobre cuál es el momento en el que se encuentra esta parcela de la entidad y ha dado una pincelada en lo que se refiere a los primeros días del nuevo 'principito', como lo llaman en Heliópolis.

"Yo lo he visto bien y con ganas, como es él. Ha sido un capitán que, dentro de su liderazgo y su importancia, es una persona humilde y trabajadora. Se está implicando bastante en el día a día; quiere aportar su grano de arena y aprender. Aunque en su etapa como jugador ha vivido muchísimo y ha jugado cinco mundiales, ahora la perspectiva es totalmente diferente y en eso se está formando. Para nosotros es un placer tener a futbolistas como él, está también Antonio Barragán… En fin, para los chicos tener esos referentes que les puedan dar consejos y les puedan orientar, creo que es un lujo", comentaba sobre el mexicano.

Una de las mejores canteras de España

Y es que como bien explica Calzado, en la cantera bética ya se han conseguido muchos hitos dentro de una forma de trabajar que se va a seguir manteniendo que colocan a la del Betis como una de las mejores canteras de todo el panorama nacional y europeo: "El club hizo un plan estratégico 2022-2026 dentro del que hicimos nuestra parte de cantera. Es difícil mejorar lo que hemos logrado: hemos sido campeones de España, jugamos Youth League, ascendimos a Primera RFEF, subimos jugadores al primer equipo, vendemos desde el filial… Como un departamento más, tenemos dos vías de rentabilidad, una en lo deportivo y otra económica, como los casos de Souleymane, Rudy o Guilherme, por quienes hemos sacado un rédito. Mantenernos en esa línea no es fácil, pero es el objetivo que vamos a trabajar".

Y la base de todo es el trabajo que se realiza de forma incansable ya desde la captación: "El proceso tanto de captación como de formación de los que trabajan en cantera sigue sacando materia prima. En los últimos cuatro años, el juvenil A ha estado en tres finales de Copa de España y en una semifinal. Eso quiere decir que no es casualidad de una generación, sino que son ya varias las que vienen pisando fuerte. Pienso que hay salud en ese sentido".

Pablo García dedica uno de sus goles en la Copa a una persona especial. / J. Corchero / E. P.

Grandes perlas que pasan al primer equipo

También tuvo tiempo para deshacerse en elogios hacia futbolistas que poco a poco van asomándose a la primera plantilla, como Pablo García, Iván Corralejo, Manu González o Morante: "Lo que habéis visto en el Mundial sub-20 y en el primer equipo es lo que Pablo lleva demostrando toda su vida en cantera. Es un futbolista con muchísima personalidad y que tiene mucho gol", decía sobre Pablo.

"Una de sus grandes virtudes es su mentalidad. Siempre ha sido un chico muy profesional y es lo que le ha llevado, aparte de sus cualidades futbolísticas, a estar ahí. El último paso para llegar y asentarte en el primer equipo es esa convicción. Lo veo bastante bien, muy centrado en su día a día, en la mejora y el entrenamiento, no en jugar más minutos o menos. Creo que es el camino que lo va a llevar a tener una larga carrera en el fútbol profesional", decía sobre Ángel Ortiz.