El reconocimiento a Ayoze en Tenerife por ganar la Eurocopa

SEVILLA/El verano ha sido bastante productivo para aquellos futbolistas del Real Betis Balompié que participaron con sus respectivos equipos nacionales. No así para Johnny Cardoso, que fue eliminado a las primeras de cambio con Estados Unidos de la Copa América. En el caso de Germán Pezzella hubo mayores éxitos, ya que se consagró como campeón del mismo torneo con Argentina. Y por último, pero no menos importante, Ayoze Pérez, que se consagró como flamante campeón de la cuarta Eurocopa en la historia de nuestro país. Es cierto que debido a la competencia y sobre todo a la lesión, no tuvo mucho protagonismo, pero cuando jugó sorprendió a la mayoría de personas con un enorme rendimiento.

El extremo del verdiblanco fue sin duda una de las sorpresas para el público general, y además un motivo de orgullo para su tierra. El cabildo de Tenerife tuvo un reconocimiento al futbolista con estas palabras: "Hoy en el Cabildo de Tenerife tuvimos el honor de recibir a Ayoze Pérez, campeón de Europa con la Selección Española de fútbol. Ayoze fue una pieza clave durante toda la Eurocopa, y junto a Pedri, nos hicieron vibrar de emoción y llenarnos de orgullo como tinerfeños".

Hijo Ilustre de la isla

De hecho, en ese mismo comunicado emitido por Rosa Davila, presidenta del cabildo, se confirmaba que tanto él como Pedri serán declarados el próximo miércoles como Hijos Ilustres de la iglesia de Tenerife: "Además, podremos disfrutar de ambos nuevamente en el Heliodoro el próximo 18 de noviembre, cuando La Roja se enfrente a Suiza. El miércoles firmaré el decreto para declarar a Ayoze y Pedri Hijos Ilustres de la isla de Tenerife, en reconocimiento a su destacada trayectoria y contribución al deporte".

Y es que la relevancia del acontecimiento para la isla fue de una categoría suprema, acaparando la presencia en el acto de varias personalidades importantes que acompañaron a la presidenta y al presidente del cabildo, como alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Mansito. Se unirán por lo tanto a tres futbolistas de excelencia en el fútbol español con los que van a compartir este reconocimiento: Pedro Rodríguez y David Silva (que tuvieron grandes éxitos con el combinado nacional) y Víctor Machín, 'Vitolo', tras su gran paso por el Sevilla con títulos de por medio.

Un jugador clave en el Betis

La realidad es que la importancia de Ayoze Pérez en el Real Betis Balompié es demasiado grande. Ahora mismo, está lesionado, pero a su vuelta deberá competir con Chimy Ávila, con Ez Abde, y con un Juanmi Jiménez, que ha regresado a tope de su periplo en Cádiz, y que tiene toda la intención de ser partícipe con el equipo durante esta temporada. Son dos perfiles diferentes, pero que juegan en la misma posición y con el único parecido de tender a abandonar la banda para buscar protagonismo cerca del área.

Aunque eso sí, a José es un futbolista que pidió expresamente Manuel Pellegrini cuando Juanmi todavía estaba en la plantilla verdiblanca precisamente para mejorar el rendimiento del equipo en esa posición, por lo que se hace difícil pensar que el de Coín pueda ganarle la partida de la titularidad.