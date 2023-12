El regreso de Nabil Fekir será la primera gran noticia del 2024

El 2024 del Real Betis Balompié dará comienzo la próxima semana con una noticia muy positiva: una nueva reaparición de Nabil Fekir en los terrenos de juego. El astro francés, tal y como informó Manuel Pellegrini en sala de prensa, estará disponible para el enfrentamiento de liga ante el Celta en Balaídos, por lo que regresará a la competición después de un mes de baja.

Es evidente que el talentoso centrocampista no partirá de inicio en tierras gallegas, pues en el Betis son cautos y no quieren que recaiga en posibles molestias musculares. No obstante, sí es muy probable que tenga minutos desde el banquillo, como ya hiciese después de dejar atrás la lesión de ligamento cruzado.

Un 2023 de lesiones

Fekir, por desgracia para el interés de los heliopolitanos, ha padecido un 2023 repleto de lesiones y nula continuidad con la elástica verdiblanca. La más grave de ellas se produjo a finales de febrero, cuando se dañó el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lo que le tuvo hasta nueve meses de baja. Justo cuando estaba a punto de regresar, el galo sufrió una lesión muscular que le apartó varias semanas más.

Finalmente, el campeón del Mundo volvió a entrar en una convocatoria oficial el 4 de noviembre, frente al Mallorca, donde gozó de 3' en su vuelta al Benito Villamarín. Fekir comenzó a tener continuidad y tuvo oportunidades durante el mes de noviembre... hasta su vuelta a la titularidad. El mediapunta comenzó de inició frente al Sparta de Praga en Europa League, pero sufrió un golpe en la cadera que más tarde se convirtió en otra lesión muscular; esta fue la dolencia que le apartó el mes completo de diciembre y de la que ya está recuperado para regresar en la primera cita de enero.

El francés encara el 2024 con un deseo evidente: volver a ser el Nabil Fekir que encandilaba a la afición verdiblanca y era estrella de este Betis. Se trata de un desafío de máxima exigencia por la cantidad de meses que ha estado parado, aunque en Balaídos tendrá su primera oportunidad para encarar el nuevo año de la mejor forma posible.