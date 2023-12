Los jugadores del Betis felicitan la Navidad con un simpático vídeo cantando villancicos

El Betis ha publicado en YouTube un vídeo en tono humorístico donde varios futbolistas de la entidad verdiblanca felicitan las Navidades a los aficionados. El club lo ha publicado este 24 de diciembre con motivo de la Nochebuena, previa de la jornada de Navidad que se celebra el día 25 de diciembre.

Los brasileños Abner y Willian José, con jerséis navideños y sosteniendo un par de globos de color verde, han sido los primeros en aparecer, entonando un habitual villancico traducido al portugués. Luego, su compatriota Luiz Henrique se ha animado con el famoso Jingle Bells mientras tocaba la pandereta y mostraba una alegre sonrisa de oreja a oreja.

Borja Iglesias y Marc Roca han alegrado el vídeo tocando unas trompetas de juguete; Juan Cruz, Miranda y Rodri se han unido para cantar el villancico 'Los Peces en el Río' y Pezzella, Altimira y Roca entonaron el tradicional We Wish You a Merry Christmas entre risas y bromas.

"Desde Olivares -Miranda-, Málaga -Juan Cruz- y Talayuela -Rodri- os deseamos felices fiestas a todos los béticos y una feliz Navidad", comenta Juan Miranda en el final de la grabación, mientras Willian José también decidió tomar la palabra: "Hola, béticos. Os deseamos una feliz Navidad, una feliz fiesta y un abrazo fuerte".

El malagueño Isco Alarcón, que renovará hasta 2027 con el club bético, aparece en el tramo final para enviar un cariñoso mensaje a su hinchada: "Os quiero desear una felicidad y un próspero Año Nuevo", transmite el mediapunta, quien luego aparece riéndose junto al equipo de grabación tras concluir su intervención.