El riesgo de un Betis de los béticos, pero de menos

El 25 de agosto se celebrará una Junta General Extraordinaria para la aprobación, o no, de una ampliación de capital que suponga una inyección económica para el Betis. "Es lo mejor que le puede pasar al club y como lo estamos haciendo es para que no entren fortunas extranjeras", dijo Ángel Haro en los medios oficiales. No entrará capital extranjero, pero el poder quedará menos atomizado.

El Betis de los béticos del que tanto se ha hablado lo seguirá siendo, pero la realidad es que será de menos béticos si se procede a esa ampliación de capital. Y es que cada accionista que tenga una acción podrá ir con un derecho de suscripción preferente para comprar otra y habrá sucesivas rodas hasta que no queden. Esto es, en la práctica, que al querer alcanzar la cifra de 42 millones de euros repartidas en 117.500 acciones, a un valor cada una de 365,44 euros. De manera que el pequeño accionista que tenga cinco acciones, por ejemplo, tendrá que desembolsar ahora más de 1.800 euros para que el valor de sus títulos no se diluya al tener derecho a adquirir el mismo número de acciones que tenga, al menos en una primera ronda.

En este sentido, y teniendo en cuenta la fecha de la junta, cabe la posibilidad de que muchos pequeños accionistas no hagan uso de su derecho preferente, en caso de ser aprobada la ampliación de capital, reforzando a los accionistas con más músculo económico que sí podrán e incluso en rondas sucesivas podrían adquirir más acciones si todavía quedaran. De esta forma, el poder accionarial podría quedar en manos manos, en las que mayor solvencia económica, y disposición a gastar, tengan ahora, concentrando todavía más el poder.

Una de las claves para evitarlo es que socios no accionistas pueden adquirir acciones si otro accionista les cede los derechos en primera ronda o en la tercera si no se suscriben todas. El problema son las fechas veraniegas para poner de acuerdo a tantas personas.

"Habrá accionistas que estén contrariados con esto. Estamos en un club deportivo en el que el principal gasto es el de jugadores de la primera plantilla. Es lo que necesitamos para crecer deportivamente. Y estos futbolistas son también una inversión y un activo. Se lo explicaremos a los accionistas en la junta y tendrán que elegir entre dos modelos: no ir a la ampliación de capital y bajar varios escalones o ir a la ampliación y seguir creciendo", indicó Ángel Haro.

"Cada accionista con acciones puede comprar más. Esto supone un esfuerzo para todos. La ampliación de capital siempre, para cualquier empresa, es al mejor solución para la sociedad para no acudir a un crédito o préstamo por el que se pagan intereses que se convierten en deuda. Esto es capital e inyección directa al club y por eso es la mejor solución", añadió Catalán, que defendía en la anterior junta, junto con el resto del consejo, la operación que se cerró en febrero con Pricoa Private Capital por el que el club recibiría del fondo de inversión estadounidense 65 millones de euros a devolver en seis años con el objetivo de reestructurar la deuda.

En el informe presentado el Betis presenta una "situación de patrimonio neto a 30 de junio de 2022 negativa en -70.012.646 euros". "Si a dicha cantidad le añadimos el resultado de la temporada 2022-2023 (importe estimado y no auditado), que ascendería a -2.078.000 euros, el patrimonio neto negativo a 30 de junio de 2023 ascendería a -72.090.646 euros (sin incluir un ajuste de -2.108.000 euros propuesto por los auditores)", señala el informe de la entidad heliopolitana. "Aunque compensemos dicha cantidad con las disposiciones del préstamo de LaLiga Impulso CVC, que tiene naturaleza de préstamo participativo, y, según el Real Decreto-Ley 20/2022, no consideremos las pérdidas del periodo Covid-19, la realidad es que la situación patrimonial es delicada y debe reforzarse el patrimonio neto de la sociedad", añade el comunicado presentado por el consejo para informar de la necesidad de esa ampliación de capital.