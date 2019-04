El Betis recibe al Espanyol esta noche en Heliópolis en un encuentro entre dos equipos que apuran sus opciones matemáticas de estar la próxima temporada en Europa, aferrándose a la séptima plaza. Ambos están empatados a puntos en la zona media de la clasificación (43 puntos), fruto de la irregularidad mostrada a lo largo del campeonato. Y así lo muestran los números del conjunto perico, con 11 victorias, 10 empates y 13 derrotas, de ahí que los pupilos de Rubi no hayan terminado de ser un equipo fiable durante el campeonato.

El técnico catalán, que ha ido alternando el 4-4-2 con el 4-3-3, no ha conseguido que el Espanyol sea un equipo fiable a nivel defensivo, con 49 goles encajados (los mismos que el Betis), durante una campaña en la que en la segunda vuelta está echando de menos a David López. En ataque, con 40 goles (sólo uno más que los verdiblancos), sí está destacando un equipo blanquiazul que tiene potencial con su goleador Borja Iglesias.

Sin balón

El Espanyol es un equipo al que el hecho de no tener el balón no le suele preocupar mucho, sobre todo, como demostró en el partido de la primera vuelta. Pese a la victoria bética (1-3), con aquel golazo de falta directa de Tello, los blanquiazules intentaron no dejar espacios a los de Setién y nada más tener la pelota buscar los huecos a la espalda de la defensa, por el costado de Sidnei y Bartra, aprovechando la movilidad de Borja Iglesias.

No obstante, dependiendo del rival, el Espanyol realiza una presión alta para robar la pelota y salir a la contra, aunque no suele ser lo más habitual.

Con balón

El equipo que entrena Rubi suele tener un buen trato de la pelota cuando la tiene en su poder, con jugadores como Granero y Marc Roca, que formaron el doble pivote en el último partido ante el Celta (1-1). El joven canterano espanyolista ofrece una buena salida del balón gracias a su buena pierna izquierda, guarda siempre muy bien la posición y ha mejorado en su lectura del juego al saber cuándo tiene que hacer falta para frenar al rival. Darder es otro de los futbolistas talentosos con los que cuenta el Espanyol, ya que atesora una buena visión del juego y un buen disparo desde media distancia, algo característico de un Espanyol que suele chutar bastante a la portería rival.

También en la parcela ofensiva, además de Borja Iglesias, destacan jugadores como el chino Wu Lei, que desde que llegó en el mercado invernal está demostrando cosas interesantes al margen de su característica potencia y velocidad, y Melendo, con una zurda de mucha calidad.

Lo mejor

La calidad de los hombres que tiene de mediocampo hacia delante, capaz de generar muchos problemas a la zaga rival.

Lo peor

La debilidad de la defensa, pues es un equipo que suele conceder bastantes ocasiones de gol.