Rotaciones imposibles, obligadas y otras en el aire en el Betis

Manuel Pellegrini ha insistido siempre en que “es difícil jugar jueves y domingo” y por ello su política de rotaciones ha sido innegociable los últimos años. Los resultados lo avalan. La plantilla lo tiene ya interiorizado y ahora que ha arrancado la Europa League es el momento de multiplicar los cambios con la idea de tener a toda la plantilla enchufada dándole, eso sí, algo más de importancia a la liga, porque “los puntos que se pierden ya no vuelven”. En la competición continental es diferente, especialmente con el nuevo formato en el que superan la primera fase 24 de los 36 participantes. “Lo importante es clasificarnos, da igual en la posición que sea”, dijo el técnico hace poco, ya con la experiencia del pasado curso en la Conference League, por lo que sin perder de vista el duelo del domingo ante el Espanyol el entrenador bético hará cambios para el duelo contra el Ludogorets de este jueves.

Eso sí, las rotaciones no serán tan masivas como en otras campañas en las que era habitual cambiar más de siete jugadores. De momento cinco es el tope ya con el torneo europeo en liza. En el duelo contra el Nottingham Forest el preparador bético hizo sólo cuatro cambios respecto al choque anterior contra la Real Sociedad y, después, cinco en el siguiente contra Osasuna. Y es que hay posiciones en las que no puede rotar por falta de efectivos, otras que parecen obligadas para darles oportunidades a los que vienen siendo suplentes en la liga y otras en las que duda cuando nunca lo hizo.

El eje de la zaga no cambiará. Con Diego Llorente y Marc Bartra lesionados, Valentín y Natan, que lo ha jugado todo hasta hora, repetirán como centrales. No tiene más opciones Pellegrini, que no parece convencido de retrasar a algún medio centro como Amrabat o Marc Roca, que ya jugó ahí en la Europa League hace unos años. Aun siendo dos centrales zurdos, el Ingeniero insiste en que “se adaptarán con el tiempo” y con la recuperación de los tocados en el horizonte aguantará los dos partidos que quedan hasta el parón (el de Bulgaria y contra el Espanyol).

Un cambio seguro es el de la delantera. Bakambu es el punta en Europa y Cucho Hernández el de la liga. No hay discusión, de momento en esa idea. Por detrás sí hay alternativas para rotar y dar descanso, con Lo Celso y Fornals en la mediapunta y Abde y Riquelme, en el costado zurdo. Por la derecha Ruibal podría darle descanso a un Antony que desde que llegó ha sido titular siempre, pero en su particular pretemporada necesita minutos y el catalán es el chico para todo que soluciona casi cualquier eventualidad.

Los laterales es tra posición en la que puede rotar Pellegrini. Ángel Ortiz ya jugó contra el Nottingham Forest a buen nivel y Junior debe darle descanso a un Ricardo Rodríguez que este martes no se entrenó con el grupo para evitar sobrecargas.

La duda está en la portería. Siempre rotó el técnico verdiblanco a sus guardametas. Por momentos incluso en la liga. No esta temporada, en la que parece haber apostado por Pau López como su portero titular, tomando la alternativa Álvaro Valles cuando su compañero estuvo lesionado tras un golpe después del encuentro ante el Alavés. El sevillano jugó en Vigo, contra el Athletic y frente al Levante encajando cinco tantos. Cabía esperar que contra el Nottingham Forest Pellegrini le diera la alternativa al rinconero o incluso a Adrián, que no se ha estrenado aún a la espera, seguramente, de la Copa del Rey. Sorprendió la titularidad de Pau López, por lo que este encuentro frente al Ludogorets servirá para despejar la duda si habrá rotaciones entre competiciones o la apuesta es Pau López, como lo era en su momento Claudio Bravo en los partidos importantes.